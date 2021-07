Un imens „ochi de foc“ a apărut în Golful Mexic. Imagini virale / VIDEO

Un inel uriaș de flăcări a izbucnit vineri pe suprafața oceanului în Golful Mexic, iar imaginile au devenit virale pe măsură ce filmările aeriene uimitoare ale „ochiului de foc” au fost postate pe rețelele de socializare.

Incendiul a avut loc la vest de Peninsula Yucatan și a fost provocat de o scurgere dintr-o conductă subacvatică, potrivit companiei petroliere de stat mexicane Pemex. Au fost necesare mai mult de cinci ore pentru a opri complet incendiul, care a izbucnit în apropierea platformei petroliere Pemex în jurul orei 05:15, potrivit autorităților. Totodată, nu au fost raportate victime.

Filmările dramatice ale incidentului au devenit virale pe Twitter vineri, utilizatorii numindu-l „ochi de foc”, datorită formei sale circulare, potrivit NewYorkPost.

