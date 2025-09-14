Un expert intervine în scandalul eliminării plafonării la alimente: Efectul neaşteptat care a lovit tot în buzunarele românilor

Un expert a explicat pentru DCNews că plafonarea adaosului comercial la alimente nu și-a atins scopul, ba chiar a distorsionat piața prin așa-numitul „efect de waterbed”, determinând scumpirea altor produse și accentuând presiunile inflaționiste.

Adrian Negrescu, analist economic, a explicat pentru DCNews că plafonarea adaosului comercial la alimente nu și-a atins scopul, ba chiar a distorsionat piața prin așa-numitul „efect de waterbed”, determinând scumpirea altor produse și accentuând presiunile inflaționiste.

Subiectul renunţării la plafonarea adaosului comercial la produsele de bază a provocat un adevărat scandal în interiorul coaliţiei de guvernare. Pe de o parte social-democraţii spun că nu au discutat şi aprobat o asemenea decizie, pe de altă parte reprezentanţii Guvernului spun că lucrurile au fost lămurite în interiorul coaliţiei.

Ce a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului

"Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât şi al comercianţilor.

Săptămâna viitoare premierul va avea discuţii cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creşteri importante de preţuri", a transmis Nadina Ioana Dogioiu.

Adrian Negrescu: O măsură antieconomică ce a făcut mai mult rău

"Gândiți-vă că avem această plafonare de aproape doi ani de zile, iar efectele au fost aproape zero. Din contră, prețurile produselor alimentare au crescut, iar decizia Ministerului Agriculturii nu a făcut altceva decât să distorsioneze piața și să creeze acel efect de „waterbed” anunțat de către Consiliul Concurenței. Adică, acolo unde s-a plafonat adaosul comercial, prețurile au fost temperate, dar, în schimb, s-au scumpit toate celelalte produse.

Eu cred că e timpul să lăsăm concurența să reprezinte principalul factor în relațiile comerciale. Să lăsăm hipermarketurile să concureze între ele cu oferte, promoții, reduceri de prețuri. Să lăsăm mediul privat să-și creioneze prețurile, pentru că nimeni nu este inconștient să crească prețurile „până la cer”, având în vedere puterea de cumpărare foarte redusă a românilor.

Și așa trăim într-o perioadă extrem de puternică de inflație, încât nu văd comercianți sau producători care să speculeze prețurile, din simplul motiv că marfa ar rămâne nevândută. Deja românii și-au redus semnificativ consumul, și-au redus coșul de cumpărături, așa că toată lumea aleargă după prețuri, încercând să le mențină la un nivel cât de cât acceptabil, având în vedere puterea de cumpărare.

Și mai e un lucru important: plafonările, de orice natură, au dus practic la o explozie a factorilor economici, la inflația uriașă cu care ne confruntăm în momentul de față. Nu prin plafonări, nu „cu bocancii” rezolvăm problema, ci cu măsuri inteligente. Merită să susținem producția local-agricolă, nu să plafonăm prețurile.

Aceasta este cea mai mare prostie inventată de Guvernul Ciolacu, cel care a brevetat această plafonare, o măsură antieconomică ce a făcut mai mult rău decât bine economiei românești", a explicat Adrian Negrescu, pentru DCNews.

