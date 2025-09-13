Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama

Un băiat de 12 ani a murit la terminarea orelor, în timp ce își aștepta mama să meargă acasă.

Scene sfâșietoare s-au petrecut vineri la școala din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș. Un băiat de doar 12 ani și-a pierdut viața chiar la finalul orelor, în curtea școlii, în timp ce își aștepta mama, angajată a școlii, pentru a merge împreună acasă.

Din primele informații, băiatul ar fi intrat în stop cardio-respirator, potrivit TVR Info.

Martorii spun că băiatul s-a simțit rău întreaga zi, dar a încercat să își continue programul. A participat inclusiv la ora de sport, unde a jucat fotbal, însă le-ar fi mărturisit colegilor că nu se simte bine. Câteva ore mai târziu, trupul lui a cedat brusc, chiar sub privirile îngrozite ale celor din jur.

Profesorii și colegii au sunat imediat la 112. Un echipaj SMURD a ajuns rapid la fața locului, iar în sprijin a fost chemat și un elicopter de la baza aeriană Jibou. Din păcate, în ciuda eforturilor disperate de a-l readuce la viață, manevrele de resuscitare nu au dat rezultat. Medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

Polițiștii au deschis o anchetă și un dosar de cercetare penală și încearcă să afle cum a fost posibilă o asemenea tragedie. Răspunsurile vor veni doar în urma necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții copilului.

