Un curier, prins de polițiști cu o mumie în cutia frigorifică. Ce voia să facă cu ea - Video în articol

Poliția din Peru a făcut o descoperire surprinzătoare când a percheziționat un curier care le-a atras atenția pentru că părea beat atunci când se afla într-un sit arheologic din Puno, scrie BBC.



În geanta lui se afla o mumie străveche. Bărbatul le-a mărturisit oamenilor legii că își împarte camera cu mumia bandajată și că o consideră un fel de "iubită spirituală".



El a spus că a pus rămășițele în pungă pentru a le arăta prietenilor săi. În plus, bărbatul ar fi declarat că a ținut-o pe "Juanita", așa cum o poreclise pe mumie, într-o cutie din camera lui, lângă televizor. El a adăugat că mumia era a tatălui său, fără a preciza de unde o avea acesta.

The Peruvian National Police found a mummy in a delivery man’s cooler bag Saturday.



Local media reported the discovery of the ancient artifact after police saw a group of men drinking in a street in the southern city of Puno.



