Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele

Un bărbat din comuna Grebănu, județul Buzău a fost trimis în judecată de procurori după ce ar fi încercat de două ori să-și omoare fostul socru, apelând la metode șocante: prima dată i-ar fi pus în mâncare o substanță folosită la eutanasierea animalelor, iar a doua oară ar fi tăiat sistemul de frânare al autoutilitarei conduse de victimă.

Potrivit Ministerului Public, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău îl acuză pe bărbat de tentativă la omor calificat în formă continuată, distrugere și trafic de produse sau substanțe toxice.

Ancheta a scos la iveală că primul atac a avut loc pe 13 octombrie 2024. În timp ce se afla în locuința familiei din Grebănu, pe fondul unor conflicte mai vechi cu fosta soție și cu tatăl acesteia, inculpatul ar fi turnat în ciorba destinată fostului socru o substanță extrem de periculoasă, T61. Acest produs, destinat exclusiv cabinetelor veterinare și interzis la comercializare către persoane fizice, este folosit pentru eutanasia animalelor și devine letal pentru oameni dacă este ingerat. Procurorii susțin că bărbatul a avut intenţia directă de a suprima viaţa victimei. Tentativa a eșuat doar pentru că bărbatul vizat a simțit imediat un gust suspect în mâncare și a refuzat să o consume.

Al doilea episod s-a consumat în noaptea de 28 spre 29 decembrie 2024. Atunci, potrivit anchetatorilor, inculpatul ar fi ieșit în fața casei unde era parcată autoutilitara folosită de fostul socru și ar fi secționat cu un clește conducta de frână de la una dintre roțile din spate. Defecțiunea creată putea avea consecințe fatale, în condițiile în care victima ar fi intrat în trafic fără să știe că sistemul de frânare fusese compromis. „Cele două acte materiale întrunesc elememtele constitutive ale infracţiunii de tentativă la omor calificat în formă continuată, faptă săvârşită cu premeditare”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Totodată, ancheta a stabilit că bărbatul a încălcat legea prin simpla deținere a substanței T61. „În farmaciile veterinare sunt interzise deţinerea şi comercializarea produselor medicinale utilizate pentru eutanasie, acest produs putând fi utilizat numai în cadrul cabinetelor veterinare şi este interzis a fi comercializat în farmaciile veterinare sau deţinut de către persoanele fizice”, precizează anchetatorii.

Dosarul a fost instrumentat și cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Buzău – Serviciul de Investigaţii Criminale, Compartimentul Violenţe. În prezent, cauza a fost trimisă spre judecare la Tribunalul Buzău, instanța urmând să decidă soarta bărbatului acuzat de planuri criminale puse la cale cu sânge rece.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News