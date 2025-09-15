Un bilet uitat pe frigider le-a schimbat viața: Au câștigat 20 de milioane de dolari la loto

Un cuplu a ignorat zile întregi biletul câștigător la loto lipit pe frigider. Când l-au verificat, au descoperit că sunt mai bogați cu 20 de milioane de dolari.

Este pățania unui cuplu din Melbourne, Australia. Timp de câteva zile după extragerea Powerball de 80 de milioane de dolari, cei doi au trecut cu vederea biletul lipit pe ușa frigiderului. Atunci când, în sfârșit, au găsit timp să îl verifice, au realizat că au câștigat 20 de milioane de dolari, scrie 9news.com.

Soții locuiesc în Brighton, una dintre cele mai prospere suburbii din stat, și dețineau unul dintre cele patru bilete câștigătoare la categoria întâi din extragerea de joia trecuta, luând acasă o parte de 20 de milioane din totalul premiului de 80 de milioane.

Biletul nu era înregistrat, ceea ce a făcut ca oficialii să fie nevoiți să aștepte până când cuplul și-a revendicat premiul, lucru care a durat câteva zile.

Ce vor să facă cu banii





„Este incredibil. Nu aveam nici cea mai mică idee, iar în tot acest timp biletul a stat pur și simplu pe frigider. Amândoi am fost foarte ocupați, așa că am uitat să-l verificăm”, a spus femeia.

Întrebați ce vor să facă cu banii, femeia a spus că ea și soțul ei vor să își ajute copiii și de nepoții, dar și că intenționează să cumpere „o căsuță”.

„Vai! Nici nu știu dacă ar trebui să mai muncesc sau să mă pensionez. Planurile mele pentru ziua de azi s-au schimbat radical, asta e sigur. Va dura mult până să conștientizez cu adevărat ce s-a întâmplat”, a mărturisit ea.

Biletul câștigător a fost cumpărat din Brighton, Australia.

