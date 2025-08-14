Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu”

Vacanța unei familii de români s-a transformat într-un coșmar, după ce Arian Roman, un băiețel de numai 10 luni, a murit brusc în dimineața zilei de 13 august, în Antalya. Părinții susțin că ambulanța a sosit „mult prea greu”, iar acest lucru le-ar fi putut răpi șansa de a-și salva copilul.

Roxana și Bogdan, împreună cu băiețelul Arian și fratele mai mare, Iannis, de 6 ani, se afla în vacanță la hotelul Royal Seginus din Lara. Potrivit relatărilor mamei, copilul s-a trezit la ora 5 dimineața și părea bine, mâncase cu două ore înainte. În jurul orei 7, părinții au observat pete pe pielea lui, iar acesta a început să se învinețească.

„L-am luat în brațe și era inconștient”, a povestit mama, care a alergat imediat la recepția hotelului pentru ajutor, conform presei străine. În lipsa unui medic disponibil pe loc, turiști aflați în zonă au încercat manevre de resuscitare până la sosirea ambulanței.



„Ambulanța a ajuns după mult prea mult timp”

O ambulanță a fost chemată de urgență, însă, potrivit părinților, timpul de intervenție a fost excesiv. „A ajuns după mult prea mult timp”, a spus mama, vizibil marcată de eveniment.

Copilul a fost transportat la spitalul din Antalya, unde medicii nu au putut decât să constate decesul. Cauza morții nu a fost încă stabilită.

Deși familia Roman este originară din România, locuiește de peste 20 de ani în Musile di Piave, provincia Veneția. Dorința lor este să revină cât mai repede în Italia cu trupul neînsuflețit al micuțului, însă procedurile legale din Turcia îngreunează repatrierea.

Consulatul italian din Smirna solicită documentația originală, trimisă prin poștă, pentru eliberarea pașaportului mortuar, respingând transmiterea documentelor prin e-mail. Această cerință blochează întoarcerea familiei și riscă să ducă la pierderea zborului deja programat, cu posibile costuri suplimentare.

„Vrem doar să ne întoarcem acasă cu fiul nostru”, a declarat mama.



Sprijin din partea comunității

Cheltuielile medicale și funerare depășesc deja 5.000 de euro, sumă acoperită temporar prin împrumuturi de la prieteni. Comunitatea s-a mobilizat pentru a sprijini familia, fiind deschis un cont pentru donații: IBAN IT75A0623036141000015266780.

Primarul din Musile di Piave, Silvia Susanna, a declarat că este în contact cu consulatul și agențiile funerare pentru a urgenta repatrierea. „M-am pus la dispoziție dacă este nevoie de semnătura mea digitală sau de orice document care ar putea grăbi întoarcerea familiei”, a precizat edilul.

Pe rețelele sociale, mătușa copilului a transmis un mesaj emoționant: „Durerea este imensă și ne simțim neputincioși în fața acestei tragedii. Orice ajutor, inclusiv financiar, ar însemna enorm pentru noi și ne-ar ajuta să îl aducem pe micuț acasă, pentru a-i putea spune adio așa cum se cuvine”.

