Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea, în semn de protest. Trafic restricționat

Un bărbat s-a urcat, luni dimineață, pe podul de la Agigea, Constanța, în semn de protest.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, pe DN 39 Constanța-Vama Veche, în localitatea Agigea, circulația este restricționată din cauza unui protest spontan.

„Pe podul din localitate, o persoană s-a urcat în semn de protest, iar traficul rutier se desfășoară pe o bandă pe fiecare sens”, se arată în comunicatul Infotrafic.

„Sunt valori de trafic crescute în ambele direcții”, precizează autoritățile.

