Data actualizării: 23:09 23 Oct 2025 | Data publicării: 22:55 23 Oct 2025

Un bărbat luptă pentru o lege care să ajute părinții copiilor bolnavi: „Port un rucsac de 20 kg, greutatea fiului meu când a murit”
Autor: Alexandra Curtache

565622500_18050760380664770_105548276753800697_n Foto: Facebook It’s Never You
 

Un bărbat a parcurs 106 km cu 20 kg în spate pentru a cere implementarea „Legii lui Hugh”, care să ajute părinții copiilor grav bolnavi.

Ceri Menai-Davies, un tată britanic, care a atras atenția în 2021 după ce a terminat Maratonul Londrei purtând un rucsac de 20 kg în memoria fiului său decedat, a dus emoția la un alt nivel.

Ceri Menai-Davies a mers recent pe jos peste 100 km pentru a cere introducerea unei legi care să sprijine părinții copiilor cu afecțiuni grave.

O poveste și un rucsac, plin de greutatea durerii și a amintirilor

În aprilie, Ceri Menai-Davies a împărtășit online realizarea sa uriașă, purtând un tricou pe care scria: „Port 20 kg. Greutatea pe care o avea fiul meu când a murit la 6 ani. Greutatea durerii. Greutatea cancerului”.

Acum, la patru ani de la moartea fiului său Hugh, răpus de o formă rară de cancer, tatăl a parcurs peste 100 km de la Spitalul Addenbrooke la Downing Street, purtând un rucsac de 20 kg ce conținea numele a 450 de copii afectați de cancer și pantofii lui Hugh, purtați în spital pentru ultima dată.

„Legea lui Hugh”: o chemare la acțiune pentru părinți

Bărbatul a folosit această călătorie simbolică pentru a atrage atenția asupra „Legii lui Hugh”, menită să ofere sprijin financiar și emoțional părinților copiilor grav bolnavi din prima zi a tratamentului. La finalul drumului, tatăl a lăsat pantofii fiului său pe treptele de la 10 Downing Street și a predat o scrisoare susținută de peste 150 de parlamentari.

„Dacă va fi adoptată, Legea lui Hugh va proteja părinții care trebuie să fie lângă copiii lor în spital în cele mai grele momente ale vieții, nu pentru răceli sau răni minore, ci pentru boli grave, cum ar fi cancerul, insuficiența organelor sau afecțiuni respiratorii”, a declarat el pentru LADbible.

O călătorie de 106 km plină de emoție

Ceri a parcurs 45 km în prima zi și 50 km în a doua, iar în dimineața următoare a mers până la Downing Street, alături de un parlamentar, soție și părinți.

„A fost prima dată când m-am întors la Spitalul Addenbrooke de când Hugh a murit în 2021. Emoțiile au fost copleșitoare, iar geanta mea, cu pantofii lui Hugh, simboliza atât durerea, cât și moștenirea lui”, a spus tatăl.

Sprijinul publicului a fost „copleșitor”, mulți oameni emoționându-l până la lacrimi. Ceri speră că această lege va face ca experiența altor părinți să fie mai ușoară și că moartea fiului său nu va fi în van. 

