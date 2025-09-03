Un bărbat a primit o amendă de 1400 de euro după ce autoritățile au găsit ceva „exotic” în curtea sa

Un locuitor din statul Victoria, Australia, a fost amendat cu 1400 de euro (aproximativ 1628 de dolari) după ce autoritățile au descoperit o broască țestoasă exotică pe proprietatea sa.

Incidentul a avut loc pe 2 iulie, în Delahey, la nord-vest de Melbourne, unde ofițeri ai Departamentului pentru Energie, Mediu și Acțiuni Climatice (DEECA) au intervenit, conform Daily Mail.

Reptila, o femelă de 12 kilograme și 84 de centimetri lungime, a fost confiscată și transportată în siguranță. Potrivit specialiștilor, această specie provine din estul și centrul Americii de Nord și este considerată periculoasă datorită mușcăturii sale puternice, care poate provoca răni grave.



Traficul cu animale, o problemă globală

Ancheta privind modul în care țestoasa a ajuns pe proprietatea bărbatului este încă în desfășurare. Cazul nu este singular, iar autoritățile atrag atenția că traficul de animale sălbatice reprezintă a patra cea mai mare infracțiune organizată din lume, având o valoare estimată de peste 450 de miliarde de dolari anual, conform Wildlife Crime Research Hub.

Anul trecut, un alt bărbat din sud-estul orașului Melbourne a fost prins încercând să achiziționeze ilegal un cameleon mascul, pentru a-l împerechea cu cel pe care îl deținea deja. La domiciliul acestuia, polițiștii au găsit și o iguană verde, dar și un telefon mobil folosit pentru tranzacții. Instanța l-a amendat cu 10.000 de dolari, după ce a fost condamnat pentru două capete de acuzare de deținere a unui animal dăunător controlat.



Operațiunea DJANGO, în lupta contra comerțului ilegal

Autoritățile din Victoria derulează constant operațiuni menite să combată comerțul ilegal cu animale sălbatice. Managerul de proiect al operațiunii DJANGO, Adam Kay, a subliniat că fiecare condamnare este esențială pentru protejarea ecosistemului local și pentru menținerea biosecurității.

„Operațiunea DJANGO are ca scop asigurarea faptului că publicul este conștient de riscurile create de comercianții ilegali de animale”, a declarat Kay. Acesta a adăugat că autoritățile rămân ferm angajate să colaboreze la nivel guvernamental pentru identificarea și stoparea acestor activități, iar sancțiunile aplicate reprezintă un puternic factor de descurajare pentru potențialii infractori.

