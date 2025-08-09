Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie din zona vârfului Moldoveanu

Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona Vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş.



Bărbatul a intrat iniţial în şoc, apoi a redevenit conştient şi cooperant. El a suferit în cădere multiple plăgi şi escoriaţii, care făceau imposibilă extragerea terestră.



"Lângă el a coborât un tânăr aspirant în trecere spre vârf, viitor coleg de la Poiana Braşov, care l-a asistat şi ne-a furnizat informaţii până la extragerea aero prin troliere, acţiune dusă la bun sfârşit de elicopterul Caransebeş, care tocmai se întorcea de la o altă misiune din Piatra Craiului", se precizează într-o postare de pe pagina de Facebook a Salvamont Argeş.

