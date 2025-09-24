Un avion militar spaniol ar fi fost bruiat de Rusia, în timp ce zbura spre Lituania

Totul s-a întâmplat în timp ce aparatul zbura în apropierea exclavei ruse Kaliningrad, în zbor spre Lituania, a declarat Ministerul Apărării de la Madrid, fără a oferi detalii suplimentare, transmit Reuters şi EFE.



Sursele militare spaniole au indicat că avionul Airbus A330 a suferit această tentativă de interceptare în timp ce zbura la o altitudine de 12.000 de metri, la aproximativ 60 de kilometri de regiunea rusă. Aceste aeronave sunt echipate cu un sistem de navigaţie militar mai sofisticat şi mai sigur decât cele folosite de aviaţia civilă, au amintit sursele.

Cine se mai afla la bordul avionului

La bordul avionului se aflau, de asemenea, rude ale piloţilor spanioli care fac parte din misiunea de apărare aeriană a NATO de pe flancul estic. Misiunea a fost lansată la începutul acestei luni, după ce Polonia a doborât drone care i-au încălcat spaţiul aerian.



Contingentul spaniol, cunoscut sub numele de misiunea Vilkas (lup în limba lituaniană) a interceptat săptămâna trecută opt aeronave ruseşti care operau deasupra Mării Baltice, a informat miercuri Ministerul spaniol al Apărării.

Tentativă de a perturba semnalul GPS

"A existat o tentativă de a perturba semnalul GPS dar, deoarece aeronava noastră are un sistem criptat, nu a fost afectată", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Madrid.



El au adăugat că astfel de incidente, care afectează inclusiv zborurile comerciale, par să fie ceva obişnuit pe această rută şi a afirmat că nu s-a întâmplat pentru că a fost vorba de un avion spaniol ce transporta un oficial.



Margarita Robles avea programată o întâlnire bilaterală cu omologul său lituanian, Dovile Sakaliene, în timpul unei vizite în aceeaşi zi la baza aeriană Siauliai, conform agendei guvernului spaniol.

Incidentul urmează celui din 31 august

Incidentul urmează celui din 31 august, în care au existat interferenţe ale sistemului GPS în cazul avionului care o transporta pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în drum spre Bulgaria. Un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a declarat atunci că autorităţile bulgare au suspectat că incidentul a fost cauzat de o interferenţă din partea Rusiei.



De asemenea, Estonia şi Finlanda au acuzat Rusia că blochează dispozitivele de navigaţie GPS în spaţiul aerian al regiunii. Rusia a negat că ar fi interferat cu comunicaţiile şi reţelele satelitare.

Blocarea GPS-ului în regiune

Armata finlandeză a spus că Rusia foloseşte blocarea GPS-ului în regiune pentru a proteja de atacurile cu drone ucrainene porturile de petrol de la Marea Baltică, locaţiile militare şi alte active strategice.



Cele mai moderne avioane comerciale au, în plus faţă de GPS, senzori şi surse pentru a-şi putea determina poziţionarea, ceea ce înseamnă că pot zbura dacă există interferenţe.



Un comandant de la bordul avionului spaniol le-a spus reporterilor care călătoreau împreună cu Robles că astfel de incidente sunt comune atunci când avioanele civile şi militare zboară aproape de Kaliningrad şi că avionul spaniol poate, de asemenea, să navigheze folosind sateliţi militari, notează Agerpres.