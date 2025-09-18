Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump

Un avion Spirit Airlines a primit avertismente repetate din partea controlorilor de trafic aerian să „fie atent” și să „se îndepărteze” după ce s-a apropiat prea mult de aeronava președintelui Donald Trump, în timp ce acesta zbura spre Regatul Unit pentru o vizită de stat, potrivit BBC.

„Fii atent. Lasă iPad-ul”, a fost mesajul sever transmis pilotului Spirit, în timp ce avionul zbura la 12,8 km paralel cu Air Force One, avionul oficial al președintelui SUA, deasupra New York-ului, marți.

Deși aeronavele nu au intrat niciodată la o distanță catalogată de Administrația Federală a Aviației (FAA) drept nesigură, apropierea a fost totuși suficientă pentru a stârni îngrijorarea oficialilor.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală”, a declarat un purtător de cuvânt Spirit pentru CBS, partenerul BBC în SUA.

Zborul Spirit 1300 „a respectat procedurile și instrucțiunile Controlului Traficului Aerian” și „a aterizat fără probleme” conform planului, la Boston, a precizat compania aeriană.

Zborul Spirit venea din Florida spre Massachusetts. Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, cele două avioane zburau paralel la aproximativ 13 km depărtare.

FAA a transmis că „investigația preliminară arată că aeronavele au menținut distanța cerută”.

Avertismente repetate pentru avionul care s-a apropiat de aeronava prezidențială

Înregistrările audio obținute de BBC au surprins cum controlorii de trafic aerian îi transmiteau cu insistență Airbus-ului A321 al companiei Spirit să păstreze distanța.

„Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta”, a spus un controlor de trafic, potrivit înregistrării LiveATC. „Fii atent, Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, acum. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, imediat”.

Piloții companiei low-cost au confirmat mesajele, deși răspunsurile lor erau greu de auzit din cauza zgomotului static din înregistrare.

Controlorul a continuat: „Fii atent. Spirit 1300, trafic pe aripa stângă la șase sau opt mile, 747. Sunt sigur că îți dai seama cine este... Ține-l sub observație - e alb și albastru”- referire la culorile avionului prezidențial.

Președintele american Donald Trump și Prima Doamnă Melania au sosit în Regatul Unit marți seara, vizita de stat încheindu-se joi, 18 septembrie.

