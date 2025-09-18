€ 5.0695
|
$ 4.2820
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:12 18 Sep 2025

Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump

Autor: Iulia Horovei
avion-air-force-one_32777300 Sursa foto: Agerpres
 

Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de avionul prezidențial Air Force One, primind avertismente repetate de la controlorii de trafic aerian.

Un avion Spirit Airlines a primit avertismente repetate din partea controlorilor de trafic aerian să „fie atent” și să „se îndepărteze” după ce s-a apropiat prea mult de aeronava președintelui Donald Trump, în timp ce acesta zbura spre Regatul Unit pentru o vizită de stat, potrivit BBC.

„Fii atent. Lasă iPad-ul”, a fost mesajul sever transmis pilotului Spirit, în timp ce avionul zbura la 12,8 km paralel cu Air Force One, avionul oficial al președintelui SUA, deasupra New York-ului, marți.

Deși aeronavele nu au intrat niciodată la o distanță catalogată de Administrația Federală a Aviației (FAA) drept nesigură, apropierea a fost totuși suficientă pentru a stârni îngrijorarea oficialilor.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală”, a declarat un purtător de cuvânt Spirit pentru CBS, partenerul BBC în SUA.

Zborul Spirit 1300 „a respectat procedurile și instrucțiunile Controlului Traficului Aerian” și „a aterizat fără probleme” conform planului, la Boston, a precizat compania aeriană.

Zborul Spirit venea din Florida spre Massachusetts. Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, cele două avioane zburau paralel la aproximativ 13 km depărtare.

FAA a transmis că „investigația preliminară arată că aeronavele au menținut distanța cerută”.

Citește și: Donald Trump spune că a încheiat războiul dintre „Aberbaijan” și Albania

Avertismente repetate pentru avionul care s-a apropiat de aeronava prezidențială

Înregistrările audio obținute de BBC au surprins cum controlorii de trafic aerian îi transmiteau cu insistență Airbus-ului A321 al companiei Spirit să păstreze distanța.

„Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta”, a spus un controlor de trafic, potrivit înregistrării LiveATC. „Fii atent, Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, acum. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, imediat”.

Piloții companiei low-cost au confirmat mesajele, deși răspunsurile lor erau greu de auzit din cauza zgomotului static din înregistrare.

Controlorul a continuat: „Fii atent. Spirit 1300, trafic pe aripa stângă la șase sau opt mile, 747. Sunt sigur că îți dai seama cine este... Ține-l sub observație - e alb și albastru”- referire la culorile avionului prezidențial.

Președintele american Donald Trump și Prima Doamnă Melania au sosit în Regatul Unit marți seara, vizita de stat încheindu-se joi, 18 septembrie.

Citește și: Reacția lui Donald Trump, după ce premierul britanic Keir Starmer a decis să recunoască Palestina

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 50 minute
SUA vând rachete antitanc către Polonia. Tranzacție de 780 mil. de dolari
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Scena politică, în fierbere. Posibila apariție a unui "partid Georgist". Bogdan Chirieac: Mă aștept la surprize. Ar fi o lovitură
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat acum 18 ore si 44 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close