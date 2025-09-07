Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"

Carlo Acutis, un adolescent italian născut în Marea Britanie care a decedat de leucemie în 2006, la vârsta de 15 ani, a devenit duminică primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor" şi care a trăit în secolul 21, relatează Reuters şi AFP.



La ceremonia de sanctificare oficiată de Papa Leon al 14-lea la Vatican a fost sanctificat încă un tânăr italian, Pier Giorgio Frasati, cunoscut pentru ajutorarea nevoiaşilor, mort de poliomielită în deceniul 1920.

Papa Leon: "Voi toţi, noi toţi împreună suntem chemaţi să fim sfinţi"





În remarci spontane în faţa unei mulţimi de circa 50.000 de catolici - mulţi dintre ei tineri - adunaţi în Piaţa Sfântul Petru, suveranul pontif i-a dat pe cei doi drept exemple de sfinţenie şi a afirmat că "voi toţi, noi toţi împreună suntem chemaţi să fim sfinţi".



Acutis a fost un informatician talentat, cunoscut ca "apostolul cibernetic" sau "tocilarul lui Dumnezeu". El şi-a folosit calităţile pentru a vorbi despre Iisus Hristos. Adolescentul fusese beatificat - etapă necesară înaintea sanctificării, conform practicii catolice - de Papa Francisc în 2020, dar moartea acestuia a impus amânarea declarării ca sfânt, programată iniţial în 27 aprilie.

Două miracole





Pe seama lui Acutis sunt puse două miracole postume: vindecarea unui copil brazilian afectat de o malformaţie rară a pancreasului şi salvarea unei studente din Costa Rica, rănită grav într-un accident.



Viaţa lui a stârnit o pasiune neobişnuită în special în rândul tineretului, în Italia şi America de Sud.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News