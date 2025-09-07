Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"

Adolescentul italian Carlo Acutis, mort în 2006, a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
Carlo Acutis, un adolescent italian născut în Marea Britanie care a decedat de leucemie în 2006, la vârsta de 15 ani, a devenit duminică primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor" şi care a trăit în secolul 21, relatează Reuters şi AFP.
La ceremonia de sanctificare oficiată de Papa Leon al 14-lea la Vatican a fost sanctificat încă un tânăr italian, Pier Giorgio Frasati, cunoscut pentru ajutorarea nevoiaşilor, mort de poliomielită în deceniul 1920.
În remarci spontane în faţa unei mulţimi de circa 50.000 de catolici - mulţi dintre ei tineri - adunaţi în Piaţa Sfântul Petru, suveranul pontif i-a dat pe cei doi drept exemple de sfinţenie şi a afirmat că "voi toţi, noi toţi împreună suntem chemaţi să fim sfinţi".
Acutis a fost un informatician talentat, cunoscut ca "apostolul cibernetic" sau "tocilarul lui Dumnezeu". El şi-a folosit calităţile pentru a vorbi despre Iisus Hristos. Adolescentul fusese beatificat - etapă necesară înaintea sanctificării, conform practicii catolice - de Papa Francisc în 2020, dar moartea acestuia a impus amânarea declarării ca sfânt, programată iniţial în 27 aprilie.
Pe seama lui Acutis sunt puse două miracole postume: vindecarea unui copil brazilian afectat de o malformaţie rară a pancreasului şi salvarea unei studente din Costa Rica, rănită grav într-un accident.
Viaţa lui a stârnit o pasiune neobişnuită în special în rândul tineretului, în Italia şi America de Sud.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News