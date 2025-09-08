Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină

Un șofer din Iași a reușit să scape de o amendă pentru depășirea vitezi legale datorită unui detaliu surprinzător.

Un șofer a reușit să scape de amenda pentru depășirea vitezei, datorită unui detaliu surprinzător: judecătorii nu au putut demonstra că el circula mai repede decât limita legală, având în față o altă mașină, scrie Ziarul de Iași.

Bărbatul, care se afla la volanul unui BMW pe drumul dintre Iași și Târgu Frumos, a fost oprit de poliție pe 26 februarie anul trecut. Agenții l-au sancționat, susținând că ar fi mers cu 109 km/h într-un sector unde limita era de 50 km/h. Polițistul a menționat însă că mașina din fața sa se deplasa cu aceeași viteză, ceea ce ar fi putut influența măsurătoarea.

IPJ va încerca să schimbe soluția Judecătoriei în fața Tribunalului

Contestând amenda,șoferul a dus cazul în instanță. Judecătorii din Iași au analizat procesul-verbal și înregistrarea video furnizată de Poliție, dar au constatat că filmarea nu clarifica care dintre cele două mașini surprinse de radar circula cu viteza respectivă.

„Imaginile surprind două vehicule pe același sens de mers, fără a rezulta care este autoturismul sancționat. Radarul a înregistrat viteze diferite, fără să se poată identifica clar viteza exactă a mașinii contestatarului”, au explicat magistrații.

De asemenea, viteza de 109 km/h apărea doar pentru o scurtă perioadă, ceea ce întărește dubiile.

Pe baza acestor incertitudini, instanța a decis anularea procesului-verbal de contravenție, considerând că beneficiarul dubiilor legale a fost chiar șoferul. Inspectoratul de Poliție Județean va contesta decizia la Tribunal.

