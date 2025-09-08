„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry

Se pare că Regele Charles este îngrijorat înaintea unei posibile întâlniri cu fiul său, Prințul Harry. Ducele de Sussex se întoarce astăzi în Marea Britanie pentru prima dată din aprilie anul acesta, pentru a participa la premiile anuale WellChild. Au circulat zvonuri că el s-ar putea reuni cu tatăl său, Regele Charles, în timpul acestei vizite și, dacă se va întâmpla, va fi prima lor întâlnire de la februarie 2024, când Charles a dezvăluit că se confruntă cu cancer.

De atunci, Harry a acordat un interviu în care a spus că își dorește reconcilierea, mărturisind că nu știe „cât timp îi mai rămâne tatălui meu” și lăsând oamenii cu speranța că cei doi s-ar putea reuni în timpul acestei vizite. Totuși, se pare că acest lucru ar putea să nu se întâmple dacă Harry nu va fi de acord să păstreze tăcerea desprea această întâlnire.

„Nimeni nu știe, în afară de Rege, Harry și secretarul său privat. Din câte înțeleg, lucrurile sunt încă foarte incerte. Dacă se va întâmpla, cred că va fi la mijlocul săptămânii, când Regele va coborî de la Balmoral. Nu e niciodată atât de simplu. Tatăl și fiul vor să se vadă, dar Harry a spus atât de multe lucruri în ultimii doi ani care au fost dureroase pentru Rege, pentru Regină, pentru William, pentru Kate. Există atât de multă neîncredere. Se poate întâmpla o întâlnire de genul acesta și Harry să nu vorbească despre ea după? Aceasta este întrebarea-cheie”, a declarat Roya Nikkhah, editorul regal al Sunday Times, la Good Morning Britain, scrie Mirror.

Lucrul dureros pentru Regele Charles

Gazda emisiunii, Susanna Reid, a întrebat apoi care au fost cele mai dureroase lucruri pe care le-a spus Harry, iar Roya a dezvăluit că, după părerea ei, cel mai dureros a fost ceea ce a spus Harry în cartea Spare despre Regina Camilla, considerând-o „periculoasă”.

Ea a adăugat: „A fost dureros pentru Rege. Nu există îndoială că William nu a fost încântat de ce s-a spus în Spare și despre Kate și Meghan. Interviul cu Oprah, seria de pe Netflix – există multe lucruri pe care Familia Regală le găsește greu de uitat”.

