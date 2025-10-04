€ 5.0889
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:07 04 Oct 2025

Ulei de floarea soarelui, de măsline sau vegetal? Care e cel mai bun pentru gătit
Autor: Florin Răvdan

pexels-pixabay-33783 Foto Pixabay via Pexels
 

Dr. Nita Forouhi, profesor de Sănătate Publică şi Nutriţie la Universitatea Cambridge, a explicat care ulei este cel mai bun pentru gătit, într-un podcast la BBC.  "Uleiul vegetal şi uleiul de floarea soarelui ...

Dr. Nita Forouhi, profesor de Sănătate Publică şi Nutriţie la Universitatea Cambridge, a explicat care ulei este cel mai bun pentru gătit, într-un podcast la BBC. 

"Uleiul vegetal şi uleiul de floarea soarelui au parte de publicitate negativă, mulţi susţinând că sunt ultraprocesate şi că pot cauza inflamaţii, care sunt problematice pentru sănătatea cardiovasculară. Dar nu există nicio dovadă în acest sens. De fapt, aceste tipuri de uleiuri conţin o cantitată mică de grăsimi saturate, între 5 şi 10%, şi sunt bogate în grăsimi monosaturate şi polinesaturate. Cele din urmă, care includ omega-3 şi omega-6, sunt esenţiale pentru sănătatea creierului şi a inimii. Deci sunt bune pentru noi", a declarat aceasta, conform BBC

 
 
 

Uleiul de măsline, complet nepotrivit pentru prăjit 

 

Uleiurile, spune specialistul, se comportă diferit când sunt încălzite, iar din acest motiv unele nu sunt potrivite pentru prăjit. 

"Uleiul de măsline extravirgin, spre exemplu, este plin de antioxidanţi şi are compuşi benefici, dar are un punct de afumare destul de mic, ceea ce îl face mai bun pentru salate decât pentru prăjit. Acest punct de afumare este punctul care grăsimile din uleiuri încep să se descompună, iar compuşii chimici dăunători încep să fie eliberaţi. De asta, gustul începe să fie amar, ars sau neplăcut", a mai punctat ea. 

Ce uleiuri trebuie să foloseşti în funcţie de mâncare 

"Pentru gătitul de zi cu zi, poţi folosi ulei de floarea soarelui şi vegetal. E ieftin, sănătos şi versatil. Pentru salate, uleiul de măsline extravirgin adaugă un plus de savoare şi are şi beneficii de sănătate. 

Dacă vrei să prăjeşti ceva, mergi spre un ulei care are un punct de afumare ridicat", a mai spus Nita Forouhi. 

 
 

 

