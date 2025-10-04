Ulei de floarea soarelui, de măsline sau vegetal? Care e cel mai bun pentru gătit

Dr. Nita Forouhi, profesor de Sănătate Publică şi Nutriţie la Universitatea Cambridge, a explicat care ulei este cel mai bun pentru gătit, într-un podcast la BBC.

"Uleiul vegetal şi uleiul de floarea soarelui au parte de publicitate negativă, mulţi susţinând că sunt ultraprocesate şi că pot cauza inflamaţii, care sunt problematice pentru sănătatea cardiovasculară. Dar nu există nicio dovadă în acest sens. De fapt, aceste tipuri de uleiuri conţin o cantitată mică de grăsimi saturate, între 5 şi 10%, şi sunt bogate în grăsimi monosaturate şi polinesaturate. Cele din urmă, care includ omega-3 şi omega-6, sunt esenţiale pentru sănătatea creierului şi a inimii. Deci sunt bune pentru noi", a declarat aceasta, conform BBC.