Uigurii cer ONU să facă presiuni mai puternice asupra Chinei după raportul privind regiunea Xinjiang

Uigurii şi apărători ai drepturilor omului au denunţat marţi lipsa unui răspuns internaţional la un raport acuzator al ONU publicat în urmă cu mai bine de trei ani, care detalia o listă de încălcări comise în regiunea chineză Xinjiang, notează AFP.

Membri ai minorităţii uigure din China s-au alăturat unor ONG-uri în marja Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva pentru a-l îndemna pe Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, să intensifice presiunea asupra Beijingului.

"Înaltul Comisar (...) ar trebui să îşi dubleze eforturile pentru a face presiuni asupra guvernului chinez cu scopul de a implementa recomandările ONU", a declarat Yalkun Uluyol, specialist în China la Human Rights Watch.

Predecesoarea lui Türk, Michelle Bachelet, a publicat un raport în august 2022, în care dezvăluia posibile "crime împotriva umanităţii" în Xinjiang.

Raportul, aspru criticat de Beijing, detalia încălcările comise împotriva uigurilor şi altor minorităţi musulmane din Xinjiang, inclusiv acuzaţii "credibile" de tortură pe scară largă şi detenţie arbitrară.

În special, a îndemnat China să "elibereze fără întârziere toate persoanele private arbitrar de libertate" şi să clarifice urgent soarta celor dispăruţi.

"Recomandările nu au fost implementate", a declarat uigurul Rizwangul Nurmuhammad, care militează pentru eliberarea fratelui său, arestat în 2017.

Un diplomat chinez prezent în sală a luat cuvântul pentru a afirma că "acuzaţiile de detenţie arbitrară şi dispariţii forţate sunt minciuni flagrante".

Biroul Înaltului Comisar a asigurat AFP că acesta a ridicat problema de mai multe ori pe lângă Beijing şi în faţa Consiliului, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News