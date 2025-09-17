UE pregătește restricții comerciale și sancțiuni împotriva Israelului. Ministrul de Externe israelian răspunde cu indignare

Uniunea Europeană propune suspendarea parțială a Acordului comercial cu Israelul și sancțiuni împotriva unor oficiali israelieni, măsuri care au stârnit reacția furioasă a ministrului israelian de Externe, Gideon Sa’ar.

Uniunea Europeană își schimbă radical tonul față de Israel. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un pachet de măsuri ce vizează restricții comerciale pentru Israel și sancțiuni individuale, pe fondul acuzațiilor de încălcări ale drepturilor omului în Gaza. Planul include suspendarea unor clauze din Acordul de asociere UE–Israel și introducerea unor tarife suplimentare asupra exporturilor israeliene, estimate la miliarde de euro.

Ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a trimis o scrisoare dură Ursulei von der Leyen

Printre cei vizați direct se numără doi miniștri din cabinetul lui Benjamin Netanyahu: Itamar Ben Gvir, responsabil de securitatea națională, și Bezalel Smotrich, ministrul finanțelor. Bruxellesul susține că sancțiunile sunt gândite să pună presiune pe guvern, fără a afecta întreaga populație. „Vreau să mă fac foarte bine înțeleasă. Scopul nu este să pedepsim Israel. Scopul este îmbunătățim situația umanitară din Gaza. De aceea propunerile pe care le facem nu afectează cu adevărat populația, ci pun presiune pe guvernul israelian să își schimbe direcția”, a declarat Kallas.

Propunerile Comisiei Europene au stârnit însă imediat controverse. Ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a trimis o scrisoare dură Ursulei von der Leyen, acuzând-o că prin aceste inițiative „în practică întăriți o organizație teroristă responsabilă pentru crime odioase și care continuă să comită crime odioase”.

Comisia propune ca tarifele să acopere circa 37% din exporturile Israelului către UE, adică în jur de 16 miliarde de euro anual

Măsurile urmează să fie analizate de Consiliul UE, unde drumul se anunță dificil. Pentru taxele comerciale este nevoie de majoritate calificată, iar pentru sancțiunile personale este obligatorie unanimitatea. Germania, Austria, Italia și Ungaria și-au exprimat deja rezervele, iar până acum tentativele similare au fost blocate. Comisia a propus și sancțiuni suplimentare împotriva unor membri ai Hamas.

Comisia propune ca tarifele să acopere circa 37% din exporturile Israelului către UE, adică în jur de 16 miliarde de euro anual, ceea ce ar aduce costuri suplimentare estimate la 220 de milioane de euro. Vor fi tăiate și finanțări în valoare de 14 milioane de euro pentru proiecte bilaterale, cu excepția programelor dedicate memorialului Holocaustului Yad Vashem și inițiativelor pentru pace.

Comunicatul oficial emis de Ursula von der Leyen

„Evenimentele îngrozitoare care au loc zilnic în Gaza trebuie să înceteze. Este necesară o încetare imediată a focului, acces nerestricționat pentru toate ajutoarele umanitare și eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas. Uniunea Europeană rămâne cel mai mare donator de ajutor umanitar și un promotor de neclintit al soluției bazate pe coexistența a două state.

Reflectând aceste angajamente principiale și ținând seama de evoluțiile recente grave din Cisiordania, propunem suspendarea concesiilor comerciale pentru Israel, sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți și suspendarea sprijinului bilateral pentru Israel, fără ca acest lucru să afecteze activitatea noastră cu societatea civilă israeliană sau cu Yad Vashem”, a spus Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Disputa apare cu doar câteva zile înaintea Adunării Generale a ONU de la New York, unde Emmanuel Macron va încerca să obțină un sprijin internațional mai larg pentru recunoașterea statului palestinian. Atât von der Leyen, cât și Kallas urmează să participe la reuniune, într-un moment în care politica europeană față de Israel intră într-o etapă fără precedent, conform Politico.

