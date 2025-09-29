€ 5.0772
Data publicării: 13:18 29 Sep 2025

UE confirmă reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului
Autor: Elena Aurel

Uniunea Europeană a confirmat luni că a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului, în urma unei măsuri similare luate de Organizația Națiunilor Unite, potrivit Reuters. 

„Astăzi, UE a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului ca răspuns la continuarea neîndeplinirii obligațiilor asumate prin acordul nuclear. Ușa negocierilor diplomatice rămâne însă deschisă”, se arată într-un comunicat al președinției UE.

Potrivit Uniunii Europene, sancțiunile vizează înghețarea activelor Băncii Centrale a Iranului și ale altor bănci iraniene, precum și impunerea de interdicții de călătorie pentru anumite oficialități iraniene.

De asemenea, UE interzice Iranului achiziționarea și transportul de țiței, precum și vânzarea sau furnizarea de aur și anumite echipamente navale.

Duminică, Organizația Națiunilor Unite a reinstaurat embargoul asupra armelor și alte sancțiuni împotriva Iranului, ca urmare a programului său nuclear, după un proces inițiat de puterile europene, pe care Teheranul a avertizat că îl va întâmpina cu un răspuns dur.

Marea Britanie, Franța și Germania au propus reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului în Consiliul de Securitate al ONU, acuzând încălcarea unui acord din 2015 care urmărea să împiedice Iranul să dezvolte o bombă nucleară. Iranul neagă că ar urmări obținerea armelor nucleare.

