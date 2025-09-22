UE bagă milioane de euro în lupta cu țânțarul-tigru: Boală exotică, risc real pentru români

Într-o întrebare parlamentară adresată Comisiei Europene, mai mulți eurodeputați, printre care Georgiana Teodorescu (AUR), au atras atenția asupra situației din sudul Franței, unde au fost raportate 178 de cazuri de febră denga în 2024, precum și asupra cazurilor de chikungunya și a extinderii speciei în Italia, România și Spania.

Aceștia au întrebat Comisia dacă intenționează să deblocheze fonduri pentru municipalitățile afectate, să susțină tehnici inovatoare precum eliberarea de masculi sterilizați și să lanseze un plan european de combatere a țânțarului-tigru.

În răspunsul transmis oficial, comisarul european Olivér Várhelyi a precizat că:

ECDC și EFSA coordonează proiectul VectorNet, care monitorizează prezența țânțarilor și a altor vectori.

În 2024, Comisia a alocat 1,1 milioane EUR din programul EU4Health, colaborând cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pentru aplicarea tehnicii insectelor sterile (SIT) în Cipru, după depistarea Aedes aegypti. Metoda a oferit dovezi de eficiență și poate fi aplicată și în alte regiuni ale UE.

În 2025, prin EU4Health, se finanțează o acțiune comună pentru întărirea supravegherii și controlului vectorilor, cu sprijin tehnic din partea ECDC.

Fondurile de coeziune 2021–2027 pot sprijini investiții în infrastructura de sănătate și măsuri preventive împotriva țânțarului-tigru, dacă sunt incluse în strategiile naționale sau regionale.

Prin programele de cercetare Orizont 2020 și Orizont Europa, au fost finanțate cu peste 45 milioane EUR un total de 18 proiecte dedicate strategiilor de control al vectorilor și cercetării pentru dezvoltarea de vaccinuri și antivirale.

Țânțarul-tigru, specie originară din Asia, s-a adaptat rapid la condițiile din Europa, fiind depistat deja nu doar în sudul continentului, ci și în zone mai nordice sau de interior, precum Aragon sau Madrid. Expansiunea sa ridică îngrijorări serioase de sănătate publică, mai ales în contextul schimbărilor climatice care favorizează extinderea arealului.

Noutatea e că UE trece de la simpla monitorizare la măsuri active și finanțări concrete pentru combaterea țânțarului-tigru, inclusiv prin tehnici inovatoare (SIT) și prin sprijin pentru statele membre.