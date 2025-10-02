€ 5.0820
Data actualizării: 10:45 02 Oct 2025 | Data publicării: 10:45 02 Oct 2025

UE avertizează cetățenii să fie gata pentru orice criză: trusa pentru 72 de ore care îți poate salva viața
Autor: A.C

ralf-sauter-GQKO218M21M-unsplash Foto: Unsplash
 

Uniunea Europeană (UE) a lansat un apel urgent către cetățenii săi: să se pregătească pentru crize majore prin constituirea unei truse de supraviețuire care să asigure autosuficiența timp de 72 de ore.

Comisarul european pentru pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a subliniat că, în fața unor amenințări precum conflictele armate, atacurile cibernetice sau dezastrele naturale, fiecare cetățean ar trebui să fie capabil să supraviețuiască autonom timp de cel puțin trei zile.

„Gata pentru orice, acesta trebuie să fie noul nostru mod de viață european”, a declarat Lahbib într-o postare pe platforma X.

Ce trebuie să conțină trusa de supraviețuire

Pentru a răspunde eficient în fața unei crize, UE recomandă includerea următoarelor elemente esențiale în trusa de supraviețuire:

  • Apă potabilă: Cel puțin 5 litri de apă pe persoană, pentru a preveni deshidratarea și a asigura igiena personală 
  • Alimente neperisabile: Produse ușor de preparat și cu termen lung de valabilitate, precum conserve, batoane energetice și nuci.
  • Trusă de prim ajutor: Include bandaje, dezinfectant, medicamente esențiale și o trusă de cusut pentru urgențe.
  • Lanternă și baterii: Pentru iluminat în condiții de lipsă de energie electrică.
  • Baterie externă (power bank): Pentru a menține dispozitivele electronice încărcate și funcționale.
  • Radio cu baterii: Pentru a primi informații actualizate și alerte de urgență.
  • Bani în numerar: În cazul în care sistemele de plată electronice nu sunt funcționale.
  • Documente personale: Fotocopii ale actelor de identitate, pașaport și alte documente esențiale.
  • Îmbrăcăminte adecvată: Haine călduroase și impermeabile, în funcție de condițiile climatice.
  • Articole de igienă personală: Șervețele umede, săpun și alte produse necesare menținerii igienei.

Importanța pregătirii individuale

Într-un interviu acordat Reuters, Hadja Lahbib a subliniat că, deși preocupările variază între statele membre, toți cetățenii ar trebui să depună eforturi pentru a fi pregătiți pentru situații de urgență.

„Pregătirea începe cu tineretul”, a adăugat ea, evidențiind importanța educației în domeniul gestionării crizelor.

În plus, UE va colabora cu statele membre pentru a dezvolta linii directoare care să sprijine cetățenii în constituirea acestor truse, asigurându-se că fiecare persoană are acces la informațiile necesare pentru a răspunde eficient în fața unei crize.

Reacții și implementare în statele membre

Mai multe state europene, precum Suedia, au început deja să distribuie ghiduri de pregătire pentru populație, în special în eventualitatea unui conflict armat sau a unui dezastru natural. Aceste inițiative includ sesiuni educaționale și simulări pentru a familiariza cetățenii cu procedurile de urgență. 

În România, conceptul de „rucsac de supraviețuire” este deja cunoscut, fiind promovat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Autoritățile locale încurajează populația să își constituie propriile truse de urgență, adaptate la nevoile individuale și familiale.

În fața incertitudinilor globale, pregătirea individuală devine esențială. Trusa de supraviețuire de 72 de ore nu este doar o recomandare, ci o măsură preventivă care poate face diferența între viață și moarte în situații extreme. Prin urmare, fiecare cetățean european este încurajat să își constituie propria trusă de urgență, adaptată la specificul regiunii și la nevoile personale. 

