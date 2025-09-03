Data publicării:

Ucrainenii produc combustibil pentru rachete pe teritoriu NATO: Un atac ar fi declarație de război

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ucraina își mută producția de combustibil pentru rachete cu rază lungă într-o fabrică protejată în cadrul NATO.

O firmă ucraineană urmează să înceapă producția de combustibil pentru rachete în sudul Danemarcei, marcând primul caz în care o companie ucraineană din domeniul apărării își deschide o unitate de fabricație într-o țară membră NATO, pentru a fi protejată împotriva eventualelor atacuri ruse, au relatat miercuri agențiile Reuters și EFE.

Compania vizată este Fire Point, responsabilă de dezvoltarea noii rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, a cărei producție de serie este planificată să înceapă în decembrie.

Deschiderea unității daneze are la bază un acord încheiat acum două luni între guvernele de la Kiev și Copenhaga, menit să faciliteze crearea de societăți mixte în sectorul apărării pe teritoriul Danemarcei. Pentru acest parteneriat, Danemarca a alocat fonduri în valoare de 500 de milioane de coroane daneze (echivalentul a 67 de milioane de euro).

Anunțul coincide cu vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Danemarca

„Astăzi semnalăm un pas nou și important în sprijinul nostru continuu pentru Ucraina. Danemarca a contribuit semnificativ cu sprijin militar, financiar și umanitar pentru Ucraina”, a declarat ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, într-o conferință de presă.

Reprezentanți ai guvernului danez vor organiza sâmbătă o întâlnire cu locuitorii din Vojens, un oraș mic unde va fi amplasată fabrica, situat în apropierea unei baze militare, pentru a le prezenta detaliile proiectului.

„Ucraina este în război. Danemarca nu este. Dacă fabrica ar fi bombardată (de Rusia), aceasta ar însemna să declare război Danemarcei, care este membră a NATO”, a explicat ministrul danez motivația amplasării unității în țara sa.

Anunțul coincide cu vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Danemarca, unde acesta s-a întâlnit miercuri la Copenhaga cu liderii statelor nordice și baltice pentru a discuta modalitățile de a oferi „mai mult sprijin pentru Ucraina pe front și la masa negocierilor”, a precizat premierul danez, Mette Frederiksen.

Deși nu se află aproape de frontierele Rusiei, Danemarca s-a remarcat sub conducerea social-democratei Mette Frederiksen drept una dintre țările cele mai active în furnizarea de ajutor militar Ucrainei în conflictul cu Rusia, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Kim Jong-un promite să sprijine "total" Moscova după discuțiile cu Putin

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla
03 sep 2025, 20:42
Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani
03 sep 2025, 20:49
Trump s-a uitat la parada „frumoasă” a Chinei. Ce nu i-a plăcut președintelui american
03 sep 2025, 19:38
Israelul pregătește hărți cu teritorii ocupate din Cisiordania
03 sep 2025, 18:47
Putin, pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Îl invită la Moscova/ Răspunsul Ucrainei - UPDATE
03 sep 2025, 18:10
Ucrainenii produc combustibil pentru rachete pe teritoriu NATO: Un atac ar fi declarație de război
03 sep 2025, 17:58
ParintiSiPitici.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul copilului din Timișoara: Micuțul înecat era visul unei familii după ani de încercări, iar o altă fetiță a fost găsită singură, în lacrimi, la poartă
02 sep 2025, 23:43
Momentul în care personalul nord-coreean șterge toate urmele lăsate de Kim Jong Un în sala de întâlnire cu Putin - VIDEO
03 sep 2025, 17:19
Promisiunea pe care Kim Jong-un i-a făcut-o lui Vladimir Putin, la întâlnirea de la Beijing
03 sep 2025, 17:17
Răsturnare de situație în cazul finanțării podului peste Strâmtoarea Messina: Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare
03 sep 2025, 15:19
Papa Leon va deschide un centru de formare ecologică condus de Vatican
03 sep 2025, 14:07
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
03 sep 2025, 14:08
Zelenski îi va îndemna pe aliații occidentali să facă presiuni mai mari asupra Rusiei
03 sep 2025, 12:55
Reacția Kremlinului, după ce Trump a sugerat că Putin conspiră împotriva SUA cu Xi și Kim
03 sep 2025, 10:32
Cântăreaţa Cardi B, achitată în procesul în care era judecată pentru agresiune. Ce le-a spus fanilor
03 sep 2025, 09:59
Președintele Xi Jinping, la parada militară de la Beijing: „China este de neoprit”
03 sep 2025, 08:51
Karol Nawrocki a ajuns în SUA și va fi primit de Donald Trump la Casa Albă. Cei doi președinți vor lua prânzul împreună / foto în articol
03 sep 2025, 08:33
Regina Elisabeta „nu a fost prea entuziastă” de schimbarea regulilor succesiunii la tron
03 sep 2025, 00:00
Morți suspecte în Germania, înainte de alegeri: Șase candidați au decedat
02 sep 2025, 23:51
Donald Trump a răspuns zvonurilor privind starea sa de sănătate
02 sep 2025, 23:41
Un bărbat de 89 de ani și-a găsit sfârșitul din cauza unei creme de corp
02 sep 2025, 22:04
O țară din Europa reia acordarea vizelor pentru ruși după o pauză de trei ani
02 sep 2025, 21:09
Pregătiri pentru invazie? China forează petrol și gaze în zona economică exclusivă a Taiwanului
02 sep 2025, 19:14
Anexarea unei părți din Cisiordania, pe agenda lui Netanyahu. Răspuns la recunoașterea statului palestinian
02 sep 2025, 17:21
Kremlinul îl contrazice pe Trump: Nicio înțelegere pentru o întâlnire cu Zelenski
02 sep 2025, 16:33
Liderii europeni se întâlnesc la Paris cu Zelenski
02 sep 2025, 16:55
Un român stabilește un nou record mondial. Avram Iancu, primul om care a traversat înot un continent în 177 de zile
02 sep 2025, 17:07
Adrian Năstase, invitat oficial la parada militară de la Beijing
02 sep 2025, 15:52
Opt protestatari pro-UE, condamnați la închisoare în Georgia. Fosta președintă: „E o represiune organizată de stat”
02 sep 2025, 15:34
Putin: Rusia nu se opune aderării Ucrainei la UE
02 sep 2025, 15:23
Marine Le Pen cere alegeri anticipate în Franța
02 sep 2025, 14:35
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
02 sep 2025, 13:20
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
02 sep 2025, 12:28
UE ia măsuri de securitate, după ce semnalul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen a fost bruiat
02 sep 2025, 11:54
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
02 sep 2025, 08:49
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
02 sep 2025, 08:36
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
02 sep 2025, 08:26
Noua casă a lui Kate Middleton este la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”
02 sep 2025, 00:01
Copiii din Ucraina au început școala în săli aflate în subteran
01 sep 2025, 23:54
Proteste masive în Belgrad. Mii de sârbi cer alegeri anticipate după tragedia de la Novi Sad
01 sep 2025, 23:56
Băiat de 11 ani, împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor
01 sep 2025, 23:13
Franța cere spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major în Europa
01 sep 2025, 23:09
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
01 sep 2025, 20:12
Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt
01 sep 2025, 19:52
Momentul care a stârnit furie la US Open: Un milionar fură șapca unui copil primită cadou de la un jucător - VIDEO
01 sep 2025, 18:45
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
01 sep 2025, 17:49
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
01 sep 2025, 17:48
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
01 sep 2025, 16:45
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
01 sep 2025, 17:27
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
01 sep 2025, 16:57
Israelul avertizat de Germania cu privire la eventuala preluare a controlului total asupra Fâșiei Gaza 
01 sep 2025, 16:03
Pasagerii unui avion Virgin au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle după ce toaletele s-au înfundat. O femeie, umilită după ce nu s-a mai putut abține
01 sep 2025, 15:54
Cele mai noi știri
acum un minut
”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol
acum 21 de minute
Pantera neagră revine. Unde ar fi fost văzută de această dată
acum 30 de minute
AUR depune astăzi, până la ora 24:00, moțiunile de cenzură. Contre Putere - Opoziție pe calendar
acum 37 de minute
Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani
acum 42 de minute
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 44 de minute
Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla
acum 1 ora 20 minute
Excursie și lux pe bani publici. Director și 30 de angajați MIPE, la Nisa într-un „training” de 100.000 de euro - reacția ministrului Pîslaru
acum 1 ora 40 minute
"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!
Cele mai citite știri
acum 8 ore 22 minute
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 2 Septembrie 2025
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
acum 5 ore 35 minute
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
acum 6 ore 3 minute
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 2 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel