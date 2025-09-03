Ucrainenii produc combustibil pentru rachete pe teritoriu NATO: Un atac ar fi declarație de război

O firmă ucraineană urmează să înceapă producția de combustibil pentru rachete în sudul Danemarcei, marcând primul caz în care o companie ucraineană din domeniul apărării își deschide o unitate de fabricație într-o țară membră NATO, pentru a fi protejată împotriva eventualelor atacuri ruse, au relatat miercuri agențiile Reuters și EFE.

Compania vizată este Fire Point, responsabilă de dezvoltarea noii rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, a cărei producție de serie este planificată să înceapă în decembrie.

Deschiderea unității daneze are la bază un acord încheiat acum două luni între guvernele de la Kiev și Copenhaga, menit să faciliteze crearea de societăți mixte în sectorul apărării pe teritoriul Danemarcei. Pentru acest parteneriat, Danemarca a alocat fonduri în valoare de 500 de milioane de coroane daneze (echivalentul a 67 de milioane de euro).

„Astăzi semnalăm un pas nou și important în sprijinul nostru continuu pentru Ucraina. Danemarca a contribuit semnificativ cu sprijin militar, financiar și umanitar pentru Ucraina”, a declarat ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, într-o conferință de presă.

Reprezentanți ai guvernului danez vor organiza sâmbătă o întâlnire cu locuitorii din Vojens, un oraș mic unde va fi amplasată fabrica, situat în apropierea unei baze militare, pentru a le prezenta detaliile proiectului.

„Ucraina este în război. Danemarca nu este. Dacă fabrica ar fi bombardată (de Rusia), aceasta ar însemna să declare război Danemarcei, care este membră a NATO”, a explicat ministrul danez motivația amplasării unității în țara sa.

Anunțul coincide cu vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Danemarca, unde acesta s-a întâlnit miercuri la Copenhaga cu liderii statelor nordice și baltice pentru a discuta modalitățile de a oferi „mai mult sprijin pentru Ucraina pe front și la masa negocierilor”, a precizat premierul danez, Mette Frederiksen.

Deși nu se află aproape de frontierele Rusiei, Danemarca s-a remarcat sub conducerea social-democratei Mette Frederiksen drept una dintre țările cele mai active în furnizarea de ajutor militar Ucrainei în conflictul cu Rusia, conform Agerpres.

