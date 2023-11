Ucrainenii au trecut râul Nipru și încearcă recucerirea unei localități. Imaginile zilei cu luptele acerbe din satul Krynky / video

Potrivit presei ruse, comandantul adjunct al forțelor ruse din Ucraina, generalul colonel Mihail Teplinsky, a preluat personal comanda Grupării de forțe Dnipro din Rusia, responsabilă pentru zonele ocupate din regiunea Herson, conform Euronews.

Respingerea atacurilor ucrainene de pe râul Nipru și deținerea teritoriului în regiunea ocupată Herson rămâne un obiectiv prioritar pentru forțele ruse din Ucraina, potrivit Ministerului Apărării din Regatul Unit. Acesta adaugă faptul că forțele ruse din această zonă sunt supuse unei presiuni crescute. Ca indicator, Ministerul Apărării din Marea Britanie s-a referit la această schimbare a comenzii militare.

Luptele aici s-au intensificat în ultimele săptămâni, deoarece forțele ucrainene au reușit să destabilizeze controlul rusesc asupra malului estic al râului. Acum, forțele ucrainene continuă să dețină poziții pe malul de est al râului Nipru.

Surse ruse au susținut că forțele ucrainene controlează centrul Krynky la 30 de kilometri est de orașul Herson și ar putea să-și fi extins marginal zona de control la vest de Krynky. Imaginile geolocalizate confirmă totuși că forțele ruse dețin poziții în zonele forestiere de la est de Krynky.

Mai multe surse ruse, inclusiv un canal afiliat Grupului Wagner, s-au plâns de lipsa forțelor ruse de contrabaterie, război electronic și capacități de comandă și control în direcția Kherson, în special lângă Krynky.

A Russian 'Bukhanka' vehicle hit in eastern Krynky, occupied Kherson region. pic.twitter.com/OmjuQ5FT6k — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) October 30, 2023

Ukrainian flag raised in recently liberated village. I'm not sure, but it's must be Krynky. #UkraineRussiaWar #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/8DdhZRFToG — KolobokBolobok (@igoriok31973647) October 31, 2023

Footage from the battles at Krynky area. ????????Ukrainian Marines cross the Dniepr River with small boats and move cautiously through the swampy area while being under ????????Russian fire.



Establishing and expanding a bridgehead there is a very difficult undertaking. pic.twitter.com/FaREm3drkt — Cloooud |???????? (@GloOouD) October 31, 2023

Establishing and expanding a bridgehead there is a very difficult undertaking. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/aiU0Ih1p0S — Ukraine War Russia (@BiNguynvn12) November 1, 2023

Three Russian BTR-82A. Near Krynky, Kherson region. By the Birds of Magyar unithttps://t.co/41KZPEYQiKhttps://t.co/M5irTRTPyA pic.twitter.com/C71wdm9i2J — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) October 29, 2023

