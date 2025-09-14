Data publicării:

Ucraina răspunde atacurilor ruseşti cu drone printr-o măsură neobișnuită

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Internetul, noul front al războiului.

Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești pentru a împiedica folosirea rețelelor în coordonarea loviturilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, citat de presa ucraineană, potrivit Reuters.

La trei ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia a intensificat atacurile cu drone în ultimele luni, modernizând tehnologia și crescând numărul aparatelor folosite pentru a provoca pagube maxime obiectivelor strategice și infrastructurii-cheie.

„Nu este o întrerupere a comunicațiilor mobile, ci o restricționare a calității comunicațiilor în anumite zone, cum ar fi limitarea accesului la 4G și 5G”, a explicat Hnatov pentru canalul video online Novyny Live.

„Astfel, modemurile montate pe vehiculele aeriene fără pilot nu se pot conecta la internetul operatorilor noștri de telecomunicații”, a adăugat el.

Potrivit presei locale, oprirea internetului mobil de mare viteză este o măsură logică pentru a contracara dronele dotate cu camere, care transmit imagini și necesită conexiune 4G pentru a funcționa.

De-a lungul războiului, Rusia a recurs frecvent la oprirea internetului mobil pentru a perturba atacurile cu drone ale Ucrainei.

