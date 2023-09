Ucraina a lovit comandamentul marinei ruse din Crimeea. Forțele Kievului ar fi atins și ultima linie de apărare a Rusiei, în Zaporojie / video

Cel puțin o rachetă ucraineană a lovit sediul marinei ruse de la Marea Neagră, a declarat un oficial rus citat de Sky News.

Sediul este situat în portul Sevastopol din Crimeea .

Guvernatorul local Mihail Razvozhayev a declarat că un fragment a căzut lângă Teatrul Lunacharsky.

„Toate serviciile de urgență au ajuns la fața locului. Informațiile despre victime sunt în curs de clarificare. Vă rugăm să rămâneți calmi”, a spus el.

Într-o actualizare la scurt timp, el a avertizat că este posibil un alt atac.

„Vă rugăm să nu călătoriți în centrul orașului. Nu părăsi clădirile”, a scris el pe Telegram.

„La sunetul sirenei, toți cei care se află în apropierea sediului flotei ar trebui să meargă la adăposturi”, a mai transmis oficialul.

Pompierii sting incendiul, pe măsură ce în zonă și sosesc și alte servicii de urgență, a spus el.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Russian Black Sea Fleet HQ in Russian-occupied Sevastopol is no more. This supposed to be the best protected building in all of Crimea.<br><br>The Russian air defense in Crimea has failed so epically that I hope for everyone who bought the S-400 kept the receipt for return.… <a href="https://t.co/yMfcnQnRLk">pic.twitter.com/yMfcnQnRLk</a></p>— (((Tendar))) (@Tendar) <a href="https://twitter.com/Tendar/status/1705179201760895331?ref_src=twsrc%5Etfw">September 22, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Not a day without good news from <a href="https://twitter.com/hashtag/Crimea?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Crimea</a> now. <br>The Headquarters of Black Sea Fleet ablaze. <br>Putin: “Everything is going according to the pla…”. <a href="https://twitter.com/hashtag/StandWithUkraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#StandWithUkraine</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CrimeaIsUkraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CrimeaIsUkraine</a> <a href="https://t.co/k1sHFwHtLR">pic.twitter.com/k1sHFwHtLR</a></p>— olexander scherba???????? (@olex_scherba) <a href="https://twitter.com/olex_scherba/status/1705182757838586112?ref_src=twsrc%5Etfw">September 22, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ucraina a atins ultima linie defensivă a Rusiei

Vehiculele blindate ucrainene operează dincolo de linia finală a stratului defensiv rus în vestul Zaporoijia, spun analiștii.

Institutul pentru Studierea Războiului, un grup de reflecție cu sediul în SUA, a declarat că nu poate confirma încă dacă forțele ucrainene au pătruns pe deplin.

Cu toate acestea, imaginile geolocalizate de ieri au arătat că vehiculele blindate ucrainene au înaintat la sud de șanțurile antitanc rusești și obstacolele din dinți de dragon.

De asemenea, nu este clar dacă forțele ucrainene reușesc să își păstreze pozițiile pe care le câștigă.

„Capacitatea Ucrainei de a aduce vehicule blindate în și prin cele mai formidabile apărări rusești menite să le oprească și să opereze aceste vehicule în apropierea pozițiilor defensive rusești pregătite sunt semne importante ale progresului în contraofensiva ucraineană”, a spus ISW.

De asemenea, analiştii au mai spus că forţele ruse care apără zona de vest a Zaporojie nu au putut împiedica forţele ucrainene să facă „progrese treptate, dar constante” de la jumătatea lunii august.

Asta în ciuda faptului că Rusia a desfășurat „unități relativ de elită” pentru a consolida operațiunile defensive.

