Turiști revoltați în Italia: Într-un bar au fost taxați și pentru muzica din boxe

Niște turiști aflați în Italia s-au revoltat când au văzut că au fost taxați chiar și pentru muzica din boxe

Un grup de turiști aflați în vacanță în sudul Italiei a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a luat masa într-un bar din Ostuni, o localitate pitorească din regiunea Puglia. Pe lângă prețurile deja piperate pentru băuturi – 15 euro pentru un cocktail sau 5 euro pentru un suc de fructe – oamenii au descoperit pe bon o taxă suplimentară neașteptată: „muzica”.

Potrivit relatărilor clienților, DJ-ul localului a asigurat un fundal muzical plăcut, însă nimeni nu se aștepta ca atmosfera să fie trecută la nota de plată. Fiecare persoană a trebuit să adauge încă 2 euro, ceea ce a ridicat totalul la peste 18 euro de persoană, pentru câteva băuturi și gustări, scrie rainews.it.

Turișii nu s-au așteptat la o astfel de taxă

Turiștii au recunoscut că muzica era de calitate, dar au considerat bizar și chiar abuziv faptul că au fost taxați separat pentru aceasta. Unii au comparat așa-numitul „supliment muzical” cu celebrul coperto – taxa pentru tacâmuri și servire, întâlnită frecvent în restaurantele italiene. Diferența este că „coperto”-ul este cunoscut și acceptat de majoritatea clienților, în timp ce o taxă pentru muzică ridică semne de întrebare.

Incidentul riscă să alimenteze și mai mult polemicile din această vară legate de prețurile practicate în destinațiile turistice italiene. În ultimele luni, mai multe cazuri de bonuri exorbitante au atras atenția presei, stârnind discuții despre transparența și corectitudinea comercianților față de turiști.

Deși barul din Ostuni nu a comentat public situația, experiența trăită de acești vizitatori a devenit rapid subiect de dezbatere, punând din nou în atenția oamenilor întrebarea: unde se termină serviciile justificate și unde începe abuzul de preț în turismul de vară?

