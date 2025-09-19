Turist francez, rănit grav în munții Bucegi: a fost salvat după 6 ore

Potrivit informaţiilor comunicate vineri de Salvamont Prahova, tânărul a suferit multiple traumatisme după ce a căzut, fiind nevoie de o amplă operaţiune de salvare care s-a întins pe durata a peste şase ore.

Conform salvamontiştilor, victima făcea parte dintr-un grup de trei turişti francezi. Aceştia s-au rătăcit și au pierdut marcajul traseului pe care se aflau, iar lipsa orientării i-a condus într-o zonă dificilă şi periculoasă a masivului. În acel context, unul dintre membrii grupului a suferit o cădere, accidentându-se grav.

Intervenţia salvatorilor montani

Intervenţia salvatorilor montani a început imediat după ce s-a primit apelul de urgenţă şi a implicat un efort consistent din partea echipei aflate pe teren. În total, opt salvatori montani din cadrul Salvamont Prahova au participat la acţiune, care a fost descrisă ca fiind una dificilă din cauza terenului abrupt şi a condiţiilor specifice zonei.

„Misiunea s-a încheiat la ora 6:00, cu predarea victimei la ambulanţa SAJ. Aceasta prezenta traumatism cranian, fractură de maleolă, entorsă la genunchi, luxaţie articulară la membru superior”, au precizat reprezentanţii Salvamont Prahova într-un comunicat.

Transportul victimei de pe munte a presupus manevre complexe şi atenţie sporită, dat fiind că tânărul se afla în stare dificilă şi prezenta mai multe leziuni care necesitau imobilizare. După ore întregi de efort, salvatorii au reuşit să îl coboare în siguranţă până la locul unde aştepta ambulanţa Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), care l-a preluat pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Astfel de intervenţii nu sunt rare în zona Bucegilor, una dintre cele mai frecventate destinaţii turistice montane din România. Traseele spectaculoase, dar adesea dificile, atrag anual mii de vizitatori români şi străini, însă nu de puţine ori turiştii subestimează gradul de dificultate al unor porţiuni sau pierd marcajele, ajungând în situaţii critice.

Reprezentanţii Salvamont atrag atenţia în mod constant asupra necesităţii respectării regulilor de siguranţă. Ei subliniază că echipamentul adecvat, informarea prealabilă privind traseul şi condiţiile meteo, precum şi atenţia acordată marcajelor pot face diferenţa între o excursie reuşită şi un accident cu urmări grave.