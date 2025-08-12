Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară

Guvernul Turciei a decis să elimine sistemul all-inclusive din hoteluri și să îl înlocuiască cu meniuri a la carte, în încercarea de a reduce risipa alimentară masivă, care ajunge la milioane de tone anual. Măsura vine pe fondul creșterii inflației alimentare și al presiunilor asupra producției agricole.

Conform unui raport al Fundației pentru Prevenirea Risipei în Turcia, în fiecare an sunt irosite aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, iar 35% din fructe și legume ajung direct la gunoi.



Consiliul Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare a atras atenția că această risipă masivă nu afectează doar economia, ci și mediul, contribuind la scumpirea alimentelor.

Ramazan Bingol, membru al Consiliului, a explicat că unul dintre factorii care alimentează problema este chiar cultura micului dejun variat, extrem de populară în ultimii ani. Restaurantele care impun clienților un număr fix de meniuri, indiferent de necesități, duc la creșterea cantității de mâncare aruncate, potrivit sabah.com.tr.



All-inclusive vs a la carte

„Această risipă este exacerbată de localurile care impun un număr fix de oaspeți. De exemplu, trei sau patru prieteni s-ar putea mulțumi cu un mic dejun mixt pentru două persoane, dar multe localuri impun un număr fix de oaspeți. Aduc mai multe preparate. Unele sunt luate de pe masă și nici nu sunt atinse măcar. Mâncarea pusă în farfurie, dar lăsată neatinsă, merge direct la gunoi”, a declarat Bingol.

Acesta a mai subliniat că și sistemul all-inclusive din hoteluri este una dintre cauzele principale ale risipei: „Sistemul all-inclusive din hoteluri ar putea trece la un sistem a la carte. Oamenii comandă cât vor să mănânce. În loc să ia totul și să nu mănânce, pleacă de la masă cu produsele pe care le aleg şi cu care își vor umple stomacul”.

Potrivit noilor propuneri, restaurantele și cafenelele nu vor mai putea obliga clienții să comande în funcție de un număr fix de persoane. Dacă acest lucru se întâmplă, situația va putea fi raportată la Ministerul Comerțului, iar localurile vor risca amenzi.



Mâncarea aruncată pe străzi, „focare de infecție”

Raportul Consiliului atrage atenția și asupra problemei alimentelor aruncate pe străzi sub pretextul hrănirii animalelor fără stăpân. Bingol avertizează că acest obicei contribuie la răspândirea bolilor: „Străzile devin focare de infecție. Medicii veterinari primesc frecvent reclamații similare. În nicio țară europeană nu poți arunca mâncarea pentru a o da animalelor fără stăpân. Acest lucru perturbă echilibrul natural.”

El a sugerat ca resturile alimentare să fie colectate și trimise direct la adăposturile de animale, însă a punctat că prioritatea este prevenirea risipei.

12 milioane de pâini aruncate zilnic

În Turcia, problema risipei alimentare este vizibilă și în ceea ce privește pâinea. Potrivit lui Bingol, 12 milioane de pâini sunt aruncate în fiecare zi.



„Grâul produs aici cu mult efort, precum și munca fermierilor și brutarilor, se irosește. În timp ce agricultura se confruntă cu tot mai multe probleme, din cauza condițiilor climatice, noi aruncăm pâinea. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să existe limite, în special în ceea ce privește pâinea servită în restaurante”, a declarat acesta.

