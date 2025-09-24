Turcia a semnat un acord pe 20 de ani cu Mercuria pentru a cumpăra GNL din SUA

Turcia a semnat un acord pe 20 de ani cu compania de tranzacționare Mercuria pentru achiziția de gaz natural lichefiat (GNL) din Statele Unite, a anunțat miercuri ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, în contextul în care președintele american Donald Trump face presiuni asupra Europei să renunțe la achizițiile de energie din Rusia, potrivit Reuters.

Acordul survine înaintea întrevederii de joi dintre președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și Donald Trump.

Rusia este cel mai mare furnizor de gaze al Turciei, însă Ankara și-a diversificat aprovizionarea în ultimii ani. Noul acord este unul dintre mai multe semnate luna aceasta, în perspectiva expirării, în cursul anului, a contractelor cu Rusia pentru cel puțin 16 miliarde de metri cubi de gaze.

Uniunea Europeană intenționează să interzică importurile de GNL rusesc până la sfârșitul lui 2026, prin cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, în timp ce Trump presează blocul comunitar să joace un rol mai ferm în încetarea războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Turcia nu a convenit încă noi contracte de aprovizionare cu Rusia.

Compania energetică de stat BOTAS a semnat ultimul acord la New York, în timpul vizitei lui Erdoğan, prin care se prevede furnizarea anuală a 4 miliarde de metri cubi de GNL către Turcia, începând cu 2026, cu un volum total estimat la circa 70 de miliarde de metri cubi.

Livrările vor proveni din terminale de încărcare din Statele Unite și vor fi regazificate în instalații din Turcia, Europa și Africa de Nord.

„Acest acord va contribui semnificativ la atingerea obiectivului de 100 de miliarde de dolari în comerțul bilateral cu Statele Unite”, a declarat Bayraktar, subliniind că înțelegerea urmărește să consolideze securitatea energetică și să diversifice sursele de aprovizionare ale Turciei.

BOTAS a semnat, de asemenea, un acord preliminar pe termen lung pentru GNL cu Woodside EnergyWDS.AX, cel mai mare producător de gaze din Australia, a precizat Ministerul Energiei de la Ankara.

Conform acestui acord, BOTAS va primi circa 5,8 miliarde de metri cubi de GNL pe o perioadă de nouă ani, începând din 2030, în principal din proiectul GNL al companiei Woodside din Louisiana.

Anul trecut, Rusia a furnizat 40% din cele 52 de miliarde de metri cubi de gaze importate de Turcia. Statele Unite au fost al cincilea furnizor al Ankarei, imediat după Algeria, asigurând 10% din importurile de gaze.

Aceste acorduri energetice survin pe fondul eforturilor Turciei de a-și îmbunătăți relațiile cu Washingtonul. Luni, Ankara a anunțat ridicarea tarifelor vamale de retorsiune impuse în 2018 pentru o serie de importuri americane, inclusiv automobile și fructe. Decizia a fost interpretată drept un gest de bunăvoință înaintea întâlnirii dintre Erdoğan și Trump.

BOTAS administrează infrastructura de petrol și gaze a Turciei și comerțul cu gaze, iar Mercuria este unul dintre cele mai mari grupuri mondiale din domeniul energiei și al materiilor prime.