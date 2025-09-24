€ 5.0784
|
$ 4.3162
|
 
Data publicării: 16:37 24 Sep 2025

Turcia a semnat un acord pe 20 de ani cu Mercuria pentru a cumpăra GNL din SUA

Autor: Elena Aurel
pkk-se-dizolva_38324900 Foto: Agerpres
 

Turcia a semnat un acord pe 20 de ani cu Mercuria pentru achiziția de gaz natural lichefiat din SUA.

Turcia a semnat un acord pe 20 de ani cu compania de tranzacționare Mercuria pentru achiziția de gaz natural lichefiat (GNL) din Statele Unite, a anunțat miercuri ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, în contextul în care președintele american Donald Trump face presiuni asupra Europei să renunțe la achizițiile de energie din Rusia, potrivit Reuters. 

Acordul survine înaintea întrevederii de joi dintre președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și Donald Trump.

Rusia este cel mai mare furnizor de gaze al Turciei, însă Ankara și-a diversificat aprovizionarea în ultimii ani. Noul acord este unul dintre mai multe semnate luna aceasta, în perspectiva expirării, în cursul anului, a contractelor cu Rusia pentru cel puțin 16 miliarde de metri cubi de gaze.

Uniunea Europeană intenționează să interzică importurile de GNL rusesc până la sfârșitul lui 2026, prin cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, în timp ce Trump presează blocul comunitar să joace un rol mai ferm în încetarea războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Turcia nu a convenit încă noi contracte de aprovizionare cu Rusia.

Compania energetică de stat BOTAS a semnat ultimul acord la New York, în timpul vizitei lui Erdoğan, prin care se prevede furnizarea anuală a 4 miliarde de metri cubi de GNL către Turcia, începând cu 2026, cu un volum total estimat la circa 70 de miliarde de metri cubi.

Livrările vor proveni din terminale de încărcare din Statele Unite și vor fi regazificate în instalații din Turcia, Europa și Africa de Nord.

„Acest acord va contribui semnificativ la atingerea obiectivului de 100 de miliarde de dolari în comerțul bilateral cu Statele Unite”, a declarat Bayraktar, subliniind că înțelegerea urmărește să consolideze securitatea energetică și să diversifice sursele de aprovizionare ale Turciei.

BOTAS a semnat, de asemenea, un acord preliminar pe termen lung pentru GNL cu Woodside EnergyWDS.AX, cel mai mare producător de gaze din Australia, a precizat Ministerul Energiei de la Ankara.

Conform acestui acord, BOTAS va primi circa 5,8 miliarde de metri cubi de GNL pe o perioadă de nouă ani, începând din 2030, în principal din proiectul GNL al companiei Woodside din Louisiana.

Anul trecut, Rusia a furnizat 40% din cele 52 de miliarde de metri cubi de gaze importate de Turcia. Statele Unite au fost al cincilea furnizor al Ankarei, imediat după Algeria, asigurând 10% din importurile de gaze.

Aceste acorduri energetice survin pe fondul eforturilor Turciei de a-și îmbunătăți relațiile cu Washingtonul. Luni, Ankara a anunțat ridicarea tarifelor vamale de retorsiune impuse în 2018 pentru o serie de importuri americane, inclusiv automobile și fructe. Decizia a fost interpretată drept un gest de bunăvoință înaintea întâlnirii dintre Erdoğan și Trump.

BOTAS administrează infrastructura de petrol și gaze a Turciei și comerțul cu gaze, iar Mercuria este unul dintre cele mai mari grupuri mondiale din domeniul energiei și al materiilor prime.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
mercuria
statele unite ale americii
gaz natural
federatia rusa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
După Macron, Trump l-a umilit în același fel și pe Erdoğan / video viral
Publicat acum 30 minute
Vrei să slăbești? Alimentul din care poți mânca o găleată fără probleme
Publicat acum 31 minute
Turcia a semnat un acord pe 20 de ani cu Mercuria pentru a cumpăra GNL din SUA
Publicat acum 32 minute
CCR, decizie pensii magistrați. Bolojan: Dacă voi demisiona, vă anunț eu
Publicat acum 54 minute
Bulgaria va opri tranzitului gazelor rusești pe teritoriul său către Serbia și Ungaria, din 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close