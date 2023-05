Tudorel Butoi, psiholog criminalist: Ministerul Învățământului, trezirea! Exmatricularea să vă iasă din cap!

„Noi trebuie să ne trezim. În întreaga lume există un recurs în ceea ce privește învățământul și educația. Oamenii politici, oamenii de afaceri se duc spre alte zone unde pritocesc ei realității respective crezând că educația și învățământul vin de la tine. Nu, procesul de educație vine de la doi ani jumătate, trei ani, în familie când trebuie să se interiorizeze capacitățile de abținere, capacitățile de a pune frâne unui comportament de tip agresiv și asta nu o faci decât cu admonestare severă.

Să vă iasă din cap educatorilor, psihologilor, chestia asta cu „laissez-faire", să lași copilul să facă ce vrea. Uitați-o! Admonestarea severă și mică sancțiune, deoarece în planul acesta extern trebuie copilul să-și dezvolte, să-și interiorizeze rușinea și teama față de autoritate. Dacă nu ai așa ceva, la 12, 13 ani îți iei la bătaie profesorii, părinții și bunicii.”, a spus Tudorel Butoi.

Potrivit Antena 3 CNN, elevul a fost întâmpinat de un agent de pază cu care s-a certat la momentul respectiv, a început să lovească cu picioarele în gunoaie, apoi a scos pistolul și l-a împușcat.

„Este momentul de exacerbare al comportamentului motric când tânărul nostru se dezinhibă lovind, rupând, devastând și în cele din urmă, trăgând. Vă dați seama dacă el nu are frâne educaționale, dacă nu are componente de a se abține de la situații conflictuale. Așa ii învățăm pe copii noștri să-și rezolve situațiile conflictuale, trăgând cu pistolul? Ministerul Învățământului, trezirea! Băgați mica sancțiune, atenționarea, admonestarea severă în școli, de la vârste mici.”, a spus Tudorel Butoi.

În ceea ce privește controversata măsură de exmatriculare despre care se vorbește tot mai des la noi, psihologul a spus că este o crimă.

„Exmatricularea să vă iasă din cap! A exmatricula pe durată de un an înseamnă să-i frângi drumul evoluției unui copil cu un an de zile, să-l oprești din generația lui. Ceilalți merg mai departe și el rămâne exmatriculat. Consiliul educațional vremelnic și incapabil să gestioneze lucrurile, cum să-l exmatriculezi pe copil, să-i iei un an din viață?

Poți să-l exmatriculezi pe durată scurtă de 3 zile, mutarea la o altă școală, admonestarea în fața clasei, admonestarea în fața colectivului de profesori și învățători, da, asta merge. Exmatricularea pe durate scurte de 3 zile, de 5 zile, maxim o săptămână, poate fi eficientă, dar să exmatriculezi pe o durată îndelungată e o crimă. Sunt totalmente împotriva exmatriculărilor de un an de zile.”, a spus Tudorel Butoi la Antena 3 CNN.

