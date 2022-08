Tu iartă-mă, Adelina, că sunt în stare de aşa "ţărăneală" cum zici, dar nu-mi place risipa

Adelina Pestrițu a publicat pe Instagram o serie lungă de sfaturi inspirate din Codul Bunelor Maniere, multe criticate de români. Practic, prin postarea mai mult sau mai puţin inspirată, nu a făcut altceva decât să apese... butonul roşu. Şi, odată apăsat, internetul s-a încins. Din nou, la o lună distanţă de gafa lui George Buhnici. Iată ce a scris Adelina pe profilul ei:

”P.1. Codul Bunelor Maniere spune:

“Ceea ce am plătit, dar nu am mâncat sau nu am băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cerem ospătarului să ne pună la pachet, nici măcar pentru câinele sau pisica de acasă.

Este o economie inutilă și cu siguranță animalele de companie de acasă, la care ținem atât de mult, nu știu că am fost la restaurant fără ele, deci sigur nu se vor supăra pe noi.”

P.2. Sosurile.

Codul ne recomandă să nu punem sosurile pe friptura, dar nici pe piure, orez sau alte garnituri (macaroane, sote de legume, etc) deoarece este inestetic. Se pun in farfurie (sau într-un recipient mic) și se introduc bucățile de carne tăiate pe rând.

P.S. Acest video face parte dintr-o serie de Reels, din care vom învăța împreună, lucruri elementare despre cum să adoptăm un comportament potrivit în societate. Pe unele le cunoaștem deja, însă pe altele le vom descoperi, tot împreună, pe parcursul acestor episoade, sper eu folositoare și de implementat într-o societate cât mai civilizată”, a explicat Pestrițu.

Cum poate era de aşteptat, românii s-au reactivat:

”E sindromul ăla al românului sărac, care acum s-a ajuns și vrea să arate că nu mai e sărac. E o rușine pentru genul ăsta de oameni să plece cu o punguță după ei. Evident că sunt niște imbecili”.

”Hai că m-am trezit cu nervi la cafelutsă! Cinci milioane de tone de alimente ajung la gunoi, în România. Tot atâtea milioane de români abia au ce mânca! Una din cele mai urmărite influenkerite din România și totuși atâtea sfaturi greșite. (…) Codul e cod… dar greu când ai 3 căței acasă și un copil de 3 ani după ține care nu vrea să lase nimic în farfurie (…) Auuu, când eram mică, mama îmi aducea de la nunți în șervețel cornulețe și nuci umplute. (…) Ce spune codul? Că tre să lași mâncarea bună să o arunce oamenii fără minte sau cum? Mai bine o iau acasă!!”.

”Mâncarea ajunge la gunoi, ceea ce nu e bine pentru planetă și nu numai. Dar mă rog, codul bunelor maniere”.

”Eu sunt împotriva risipei de orice fel, așa încât ignor tipul ăsta de sfaturi sau acțiuni așa cum ignor și persoanele care le prezintă!”.

Şi eu sunt o ţărancă. O ţărancă cu o părere personală... ca să zic aşa

Da, ştiu, e pe acolo şi cacofonie şi pleonasm şi tot ce se poate, dar trebuia să fiu cumva pe unda celor spuse de Adelina. Mi s-a întâmplat şi mie să comand o pizza la restaurant şi să nu pot mânca decât o felie sau două. Şi, da, ca o ţărancă ce sunt, am cerut să iau restul pentru acasă. Dacă lăsam acolo pizza aia mare, rumenă şi frumoasă de 28 de cm aveam impresia că las şi portofelul. Reminiscenţe din comunism, ce vrei? Tu iartă-mă, Adelina, că sunt în stare de aşa "ţărăneală" cum zici, dar nu-mi place risipa. Dacă, Doamne fereşte, se întăreşte, se-nnegresc ciupercile până acasă şi nu poate fi salvată la microunde, tot fac ceva cu ea, ştii? Numai să n-o dau la coş. De ciudă că n-aş mai putea s-o mănânc şi să mă bucur de acelaşi gust ca atunci când era fierbinte, proaspăt scoasă din cuptor, am s-o dau câinelui meu sau celor de afară. Am să hrănesc pe careva cu ea, mai mult ca sigur un umblător pe patru picioruşe. Numai n-am să las 40 de lei să ajungă în ghena din spatele restaurantului. Sunt o ţărănoaică, Adelina! Nu sunt din liga ta. Dar parcă nu-mi vine... aşa... să nu-mi respect orele alea muncite ori să le bag într-o plasă şi să le dau pe pustii. Mai bine le dau la câini.

