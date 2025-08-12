Trupele urcrainene care luptă contra Rusiei resping cedările teritoriale: Să le dai cui? Să le dai pentru ce? / Reuters

Soldații ucraineni care se pregătesc pentru luptă spun că au puțină încredere în perspectivele unui armistițiu rapid, iar mulți resping sugestiile potrivit cărora Kievul ar trebui să cedeze Rusiei vreo parte din teritoriul câștigat cu greu.

Reuters a intervievat trupe în două baze de antrenament din regiunea nord-estică Harkov în această săptămână, cu câteva zile înainte de o întâlnire planificată în Alaska între președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin.

Ucraina se teme că cei doi lideri ar putea folosi summitul de vineri pentru a dicta condițiile păcii și a forța Kievul să renunțe la teritoriu, o mișcare pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins-o categoric.

„Să-l dăm cui? Să-l dăm pentru ce?” a întrebat comandantul unei baze de antrenament a Brigăzii 58 Motorizate a Ucrainei, al cărui indicativ este „Chef”.

Întâlnire Trump - Putin, vineri

Trump a declarat luni că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului, aflat acum în al patrulea an. Liderii Uniunii Europene au sărit marți în apărarea Ucrainei, afirmând că aceasta trebuie să aibă libertatea de a-și decide singură viitorul.

Declarația comună a venit în contextul în care forțele ruse au făcut o pătrundere bruscă în estul Ucrainei, într-o încercare de a sparge o linie defensivă cheie, manevră probabil menită să crească presiunea asupra Kievului pentru a ceda teritoriu.

Avansul rapid pe câmpul de luptă al armatei ruse, mai numeroase și mai bine echipate, a urmat unor luni de atacuri aeriene mortale asupra orașelor și satelor ucrainene.

Trump s-ar putea retrage și ar putea lăsa Ucraina și Rusia să lupte în continuare

Un sondaj Gallup publicat săptămâna trecută a arătat că 69% dintre ucraineni sunt în favoarea unei încheieri negociate a războiului cât mai curând posibil. Cu toate acestea, aproximativ același procent crede că luptele nu se vor încheia prea curând.

„Fiecare cale către pace se clădește prin negocieri”, a spus un alt soldat din Brigada 58, cu indicativul „Champion”, stând într-un vehicul blindat.

„Dar nu pot spune că mâine va fi pace pur și simplu… Pentru că inamicul continuă să se strecoare”, a zis el.

Trump a spus că discuțiile sale cu Putin vor fi „o întâlnire de tatonare” și că îi va spune liderului rus să „pună capăt acestui război”. Dar a lăsat de înțeles și că ar putea pleca și lăsa cele două părți să continue lupta.

Alți soldați ucraineni care se antrenează în regiunea Harkov au salutat, de asemenea, ideea unui armistițiu, dar au spus că Kremlinul trebuie forțat să accepte pacea.

„Până când Rusia nu va suferi pierderi suficient de mari pentru a renunța la ideea de a pune presiune militară asupra noastră, [lupta] va continua”, a spus un instructor din Brigada 43 Mecanizată Separată, al cărui indicativ este „Snail”.

„Nu vom putea opri asta altfel”, a mai zis el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News