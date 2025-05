Trump vrea un Golden Dome de 175 de miliarde $ – Internetul explodează: The Simpsons au prezis din nou viitorul?

Donald Trump a anunțat un sistem de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari numit „Golden Dome”, iar internetul fierbe: fanii cred că The Simpsons au prezis totul cu 17 ani înainte.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a stârnit un val de reacții după ce a anunțat planurile pentru un sistem de apărare antirachetă „de ultimă generație” în valoare de 175 de miliarde de dolari. Proiectul, denumit Golden Dome („Domul de Aur”), promite să facă America complet impenetrabilă în fața atacurilor cu rachete, folosind tehnologii terestre, spațiale și cibernetice, capabile să intercepteze amenințările în toate cele patru faze ale traiectoriei.

Anunțul, făcut în cadrul unei conferințe de presă, a generat imediat ecouri în mediul online – însă nu doar pentru sumele uriașe implicate sau ambițiile strategice, ci pentru asemănarea frapantă cu o poveste binecunoscută din cultura pop: The Simpsons Movie, lansat în 2007.

Coincidență sau inspirație? Internetul reacționează la „previziunea” din The Simpsons

Pentru fanii serialului The Simpsons, denumirea și ideea de „dom protector” au sunat extrem de familiar. În filmul animat din 2007, orașul Springfield este închis sub un uriaș dom de sticlă, instalat de guvern în încercarea de a limita poluarea. Situația escaladează rapid în haos și revoltă, până când Homer Simpson reușește să salveze orașul din izolare.

Utilizatorii rețelelor sociale au fost rapid să facă paralele între ideea lui Trump și scenariul din film. „Stai așa, deja am mai văzut asta! Clar e din filmul Simpsonilor cu domul ăla uriaș!”, a scris un internaut. Altul a glumit: „Știți că Trump s-a uitat la filmul ăla și a zis ‘asta e o idee grozavă!’”.

Unii au mers și mai departe, sugerând că Trump nu doar că este influențat de animația creată de Matt Groening, dar că o folosește ca plan de guvernare. „The Simpsons sunt manualul lui Trump, iar noi suntem personajele”, a comentat un alt utilizator.

Nu este prima „previziune” făcută de The Simpsons

Fenomenul nu este nou. Fanii The Simpsons au observat de-a lungul anilor multiple coincidențe între episoadele serialului și evenimente reale. Una dintre cele mai faimoase a fost „prezicerea” președinției lui Donald Trump într-un episod din 2000, intitulat „Bart to the Future”, în care Lisa Simpson moștenește o Americă ruinată de liderul republican.

Producătorul executiv al serialului, David Mirkin, a declarat anterior că multe dintre aceste „previziuni” sunt pur și simplu extrapolări satirice ale tendințelor politice. Totuși, coincidențele continuă să fascineze publicul.

„Golden Dome” nu este un dom real din aur

Pentru a clarifica lucrurile, proiectul Golden Dome nu presupune construirea unui dom literal din aur care să acopere Statele Unite. Denumirea este pur metaforică, fiind menită să inspire o imagine de protecție supremă, asemeni unui scut invizibil care ar învălui țara.

Sistemul este gândit să combine sateliți de detecție, senzori radar de ultimă generație, sisteme laser și rachete de interceptare care să neutralizeze orice amenințare aeriană. Potrivit echipei lui Trump, această investiție va transforma apărarea națională americană într-o „forță invincibilă”.

