€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 18:08 22 Sep 2025 | Data publicării: 18:08 22 Sep 2025

Trump vrea să mărească taxa pentru vizele H-1B, destinate muncitorilor calificați din străinătate

Autor: Alexandra Curtache
visa-waiver_42861600 Foto: Freepik
 

Trump schimbă regulile pentru vizele H-1B. Companiile tech din SUA avertizează că măsura ar putea afecta recrutarea specialiștilor străini.

Administrația Trump a propus creșterea taxei pentru noile vize H-1B de la 1.000 la 100.000 de dolari, ceea ce ar putea avea efecte semnificative asupra sectorului tehnologic, care depinde în mare măsură de lucrători calificați din India și China.

Măsura a stârnit îngrijorări în rândul marilor companii de tehnologie și bănci, care avertizează asupra unei posibile crize de profesioniști în SUA, conform Reuters.

O lovitură pentru companiile de tehnologie și startup-uri

Vizele H-1B sunt utilizate pe scară largă de firmele din domeniul tehnologic pentru a angaja specialiști din străinătate. India a reprezentat anul trecut 71% din beneficiarii aprobați ai acestor vize, subliniind dependența sectorului de forța de muncă internațională.

Benjamin Jang, manager de portofoliu la Nicola Wealth Management, avertizează: „Companiile de tehnologie au o expunere ridicată la forța de muncă calificată străină, iar îngrijorarea se referă la comprimarea marjelor și perturbarea operațională în viitor. Pe termen mediu, tehnologia americană ar putea să-și piardă poziția de lider în inovare la nivel global.”

Colin Sebastian, analist la Baird, atrage atenția asupra startup-urilor: „Consecințele neintenționate ale noii politici ar putea fi lipsa de lucrători calificați pentru întreprinderile emergente și mici și relocarea unor centre de cercetare în orașe precum Toronto, Londra sau Bangalore.”

Riscuri pentru productivitate și inovare

Derren Nathan, director de cercetare în domeniul acțiunilor la Hargreaves Lansdown, subliniază că, deși viza H-1B se aplică la mai puțin de 1% din forța de muncă americană, acest segment are o influență disproporționată asupra inovării.

Analiștii Bernstein anticipează că majorarea taxei va accelera utilizarea inteligenței artificiale pentru a compensa lipsa resurselor IT și va crește presiunea pentru angajarea de talente locale. În paralel, experții TD Cowen avertizează că măsura survine într-un context deja dificil pentru sectorul serviciilor și tehnologie, afectat de incertitudini geopolitice și evoluții macroeconomice.

Potrivit analiștilor Stifel, companiile IT ar putea crește proporția activităților desfășurate offshore, de la 70–80% la 90%, pentru a contracara impactul taxei. Berenberg subliniază riscul unui exod de creiere, care ar afecta productivitatea și competitivitatea tehnologică a SUA.

Arthur R. Hogan III, strateg șef de piață la B. Riley, explică: „Taxa va determina multe companii să-și reconsidere utilizarea vizelor H-1B pentru posturi care necesită calificări înalte. Problema este că există o neconcordanță între noii absolvenți din SUA și competențele necesare pentru locurile de muncă disponibile.”

Hogan adaugă că, deși teoria administrației vizează angajarea mai multor absolvenți americani, introducerea tarifelor ridicate va duce inevitabil la creșterea costurilor pentru companii, fără a produce neapărat o delocalizare masivă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viza
H1B
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Avantajele unei consultanțe cu acces la know-how internațional
Publicat acum 7 minute
Bucharest Fringe - Maratonul teatrului independent – Ediția a 15-a a premiat autenticitatea. Iată câștigătoriil
Publicat acum 10 minute
Știai că persoanele căsătorite suferă de obicei de aceleași afecțiuni de sănătate mintală? Iată de ce
Publicat acum 27 minute
Ce trebuie să faci dacă o cafea îți face inima să bată mai repede
Publicat acum 41 minute
Daniel David, ministrul Educației, în câteva minute, la DC News / video live
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 20 ore si 37 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 20 ore si 29 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close