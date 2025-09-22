Trump vrea să mărească taxa pentru vizele H-1B, destinate muncitorilor calificați din străinătate

Administrația Trump a propus creșterea taxei pentru noile vize H-1B de la 1.000 la 100.000 de dolari, ceea ce ar putea avea efecte semnificative asupra sectorului tehnologic, care depinde în mare măsură de lucrători calificați din India și China.

Măsura a stârnit îngrijorări în rândul marilor companii de tehnologie și bănci, care avertizează asupra unei posibile crize de profesioniști în SUA, conform Reuters.

O lovitură pentru companiile de tehnologie și startup-uri

Vizele H-1B sunt utilizate pe scară largă de firmele din domeniul tehnologic pentru a angaja specialiști din străinătate. India a reprezentat anul trecut 71% din beneficiarii aprobați ai acestor vize, subliniind dependența sectorului de forța de muncă internațională.

Benjamin Jang, manager de portofoliu la Nicola Wealth Management, avertizează: „Companiile de tehnologie au o expunere ridicată la forța de muncă calificată străină, iar îngrijorarea se referă la comprimarea marjelor și perturbarea operațională în viitor. Pe termen mediu, tehnologia americană ar putea să-și piardă poziția de lider în inovare la nivel global.”

Colin Sebastian, analist la Baird, atrage atenția asupra startup-urilor: „Consecințele neintenționate ale noii politici ar putea fi lipsa de lucrători calificați pentru întreprinderile emergente și mici și relocarea unor centre de cercetare în orașe precum Toronto, Londra sau Bangalore.”

Riscuri pentru productivitate și inovare

Derren Nathan, director de cercetare în domeniul acțiunilor la Hargreaves Lansdown, subliniază că, deși viza H-1B se aplică la mai puțin de 1% din forța de muncă americană, acest segment are o influență disproporționată asupra inovării.

Analiștii Bernstein anticipează că majorarea taxei va accelera utilizarea inteligenței artificiale pentru a compensa lipsa resurselor IT și va crește presiunea pentru angajarea de talente locale. În paralel, experții TD Cowen avertizează că măsura survine într-un context deja dificil pentru sectorul serviciilor și tehnologie, afectat de incertitudini geopolitice și evoluții macroeconomice.

Potrivit analiștilor Stifel, companiile IT ar putea crește proporția activităților desfășurate offshore, de la 70–80% la 90%, pentru a contracara impactul taxei. Berenberg subliniază riscul unui exod de creiere, care ar afecta productivitatea și competitivitatea tehnologică a SUA.

Arthur R. Hogan III, strateg șef de piață la B. Riley, explică: „Taxa va determina multe companii să-și reconsidere utilizarea vizelor H-1B pentru posturi care necesită calificări înalte. Problema este că există o neconcordanță între noii absolvenți din SUA și competențele necesare pentru locurile de muncă disponibile.”

Hogan adaugă că, deși teoria administrației vizează angajarea mai multor absolvenți americani, introducerea tarifelor ridicate va duce inevitabil la creșterea costurilor pentru companii, fără a produce neapărat o delocalizare masivă.