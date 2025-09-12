Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)

O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele Statelor Unite Donald Trump că Rusia nu este interesată să pună capăt războiului din Ucraina și că trebuie forțată să vină la masa negocierilor.

Acum, trebuie să convingă o Casa Albă imprevizibilă să se pună de acord cu privire la modul în care se poate realiza acest fapt, scrie Politico.

Mai multe vizite diplomatice în ultima săptămână a adus împreună înalți oficiali de pe ambele maluri ale Atlanticului, cu scopu de a despre noi restricții financiare și planuri de a întrerupe fluxul de petrol și gaze rusești. O echipă tehnică de nivel înalt a Uniunii Europene a fost chiar trimisă la Washington, cu scopul de a lucra la detaliile propunerilor, ale căror obiective principale au acordul reciproc, au spus oficiali și diplomați pentru sursa citată.

”Trump este în sfârșit de partea noastră. Întrebarea este acum cum se pot concilia cele două abordări?”, a spus un diplomat al UE, care a preferat anonimatul.

În timp ce blocul pune la punct un nou pachet de sancțiuni, respectiv al 19-lea impus contra Rusiei de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin în luna februarie 2022, negociatorii afirmă, în privat, că cea mai eficientă acțiune trebuie luată în parteneriat cu americanii.

Și, chair dacă există un consens larg despre necesitatea d e a exercita presiuni asupra lui Putin pentru a-l aduce la masa negocierilor, administrația Trump preferă să folosească instrumente comerciale, precum tarifele, pentru a epuiza fondurile de război ale Kremlinului, iar UE insistă pentru sancțiuni oficiale contra întreprinderilor și instituțiilor financiare care au relații cu Moscova.

Un al doilea diplomat al UE a spus că se așteaptă la ”discuții aprinse” cu SUA, despre modul în care se poate lovi efectiv Rusia.

Linii roșii

Președintele Statelor Unite le-a zis oficialilor UE, săptămâna aceasta, că vrea să impună un tarif de 100% asupra Indiei și Chinei pentru achiziționarea de energie rusă, cu condiția ca Bruxelles-ul să urmeze acest exemplu. Acest fapt este însă imposibil din punct de vedere economic și politic pentru Uniunea Europeană.

O astfel de măsură ar fi contrară principiilor fundamentale ale Uniunii, mai ales după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a expus, din nou, opoziția față de tarife, afirmând că ”tarifele sunt taxe” pentru consumatorii interni. Impunerea de tarife asupra Indiei, cu care Bruxellesul este pe cale să încheie un acord comercial important, și asupra Chinei, la care economia sa deschisă este puternic expusă, ar însemna acte colosale de auto-vătămare.

”Noi nu aplicăm tarife. Suntem un bloc comercial. Suntem exportatori. Exporturile sunt motorul economiei UE. Acesta este ADN-ul nostru”, a zis Agathe Demarais, cercetător principal în domeniul politicilor la Consiliul European pentru Relații Externe.

”Este pur și simplu o modalitate prin care administrația Trump impune partenerilor săi o cerință nerealistă. Partenerii vor refuza, pentru că nu există nicio șansă ca UE să impună tarife, mai ales la un astfel de nivel, asupra Chinei și Indiei, iar apoi să spună: OK, partenerii noștri refuză să meargă mai departe, așa că nici noi nu putem merge mai departe”, a spus Demarais.

Un document recent prezentat de președinția daneză a Consiliului UE, analizat de POLITICO, a explorat dacă capitalele ar fi dispuse să impună tarife Rusiei, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al blocului. Această idee, conform mai multor diplomați informați referitor la discuții, nu a câștigat prea multă popularitate în rândul miniștrilor când a fost discutată în luna iulie.

De asemenea, președintele Statelor Unite a cerut Europei să stopeze achiziționarea de combustibili fosili din Rusia, Kremlinul folosește veniturile pentru a își plăti tancurile și trupele, oferind un avantaj util liderilor UE, care deja fac presiuni pentru încetarea totală a importurilor din această țară.

Secretarul pentru energie Chris Wright a aterizat, joi, la Bruxelles, pentru o serie de întâlniri, unde vrea și speră să consolideze detaliile unui acord încheiat între Donald Trump și Ursula von der Leyen, pentru ca blocul să cumpere gaze, petrol și combustibil nuclear american în valoare de 750 de miliarde de dolari.

”Acestea sunt obiective ambițioase în materie de importuri de energie. Cu siguranță, SUA pot furniza acest lucru, dar este vorba de un cadru care prevede o creștere semnificativă a comerțului cu energie din partea țării noastre… exporturile de gaz natural lichefiat ale SUA crescând pentru a înlocui restul gazului natural rusesc care este încă importat în Europa.”, a declarat Wright reporterilor într-o conferință telefonică.

La o conferință de presă, după întâlnirea cu omologul său american, comisarul pentru energie Dan Jørgensen a spus că vrea să accelereze angajamentul blocului de a pune capăt tuturor importurilor de gaze naturale rusești până la sfârșitul anului 2027, posibil să devanseze termenul limită, dacă se poate ajunge la un acord în cadrul unui compromis cu țările membre.

”Am prezentat o propunere de interzicere a importului de gaze rusești. Pentru ca acest lucru să se întâmple într-un mod care să nu conducă la creșterea prețurilor și la probleme de securitate a aprovizionării în Europa, avem nevoie de ajutorul prietenilor noștri americani. Trebuie să importăm mai mult GNL din SUA.”, a spus el.

Pe lângă faptul că este o oportunitate comercială majoră pentru SUA, propunerea oferă Bruxelles-ului o poziție mai puternică în relațiile cu țările favorabile Rusiei, precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus planurilor de rupere a legăturilor cu Federația Rusă, scrie Politico.

