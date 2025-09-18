Trump vorbește despre negocieri Putin–Zelenski, iar rușii intensifică atacurile feroviare în Ucraina. Cinci persoane, rănite

Forţele ruse au atacat infrastructura feroviară şi au rănit cinci persoane în regiunea Poltava din centrul Ucrainei, au declarat joi oficiali ucraineni, relatează Reuters.

În districtul Mîrhorod, un atac a rănit o persoană şi a provocat incendii, a declarat guvernatorul regional Volodimir Kohut pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Operatorul feroviar de stat ucrainean Ukrzalizniţia a precizat că atacul a întrerupt temporar curentul electric în mai multe gări şi a provocat întârzieri de până la trei ore pentru trenurile de pasageri.

În ultimele luni, forţele ruse au atacat puternic infrastructura feroviară ucraineană, inclusiv prin lovituri asupra nodurilor feroviare din regiunile Harkov şi Doneţk, precum şi perturbări în regiunea Kirovohrad.

Un atac cu drone, efectuat seara târziu în regiunea Poltava, a avariat şi o staţie de alimentare cu combustibil, provocând un incendiu şi rănind alte patru persoane, conform serviciilor de urgenţă.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 48 din cele 75 de drone lansate de Rusia şi au raportat 26 de lovituri de drone în şase locuri.

