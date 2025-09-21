Trump și Vance, prezenți la slujba de pomenire a lui Charlie Kirk în Arizona

Se așteaptă ca slujba de pomenire pentru Charlie Kirk, programată duminică, să atragă o mulțime impresionantă pe un stadion de fotbal din Arizona, unde președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și alți aliați ai mișcării MAGA îi vor aduce un omagiu activistului conservator ucis, potrivit Reuters.

Organizatorii au declarat că se așteaptă să umple State Farm Stadium din Glendale, care are o capacitate de peste 73.000 de locuri, și au pregătit spații suplimentare într-o arenă din apropiere, potrivit lui Andrew Kolvet, purtător de cuvânt al organizației Turning Point USA, fondată de Kirk.

Măsurile de securitate vor fi extrem de stricte, având în vedere prezența lui Trump, precum și tensiunile politice generate de moartea lui Kirk. Un oficial de rang înalt din Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că evenimentului i s-a acordat cel mai înalt nivel de clasificare în materie de securitate, rezervat „evenimentelor de importanță națională majoră”, precum Super Bowl.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat cu un singur glonț pe 10 septembrie, în timpul unui eveniment în Utah. Suspectul, un tânăr de 22 de ani, a fost inculpat pentru crimă. Anchetatorii afirmă că acesta i-ar fi scris colegului de cameră, într-un mesaj, că l-a ucis pe Kirk pentru că „se săturase de ura lui”.

Crima a amplificat temerile legate de creșterea violenței politice în SUA, de-a lungul întregului spectru ideologic, și a adâncit polarizarea partizană.

Controversa din jurul asasinării lui Kirk s-a amplificat săptămâna trecută, după ce postul ABC al companiei Disney l-a suspendat brusc pe realizatorul de talk-show Jimmy Kimmel, în urma indignării exprimate de conservatori față de comentariile sale despre crimă. Decizia companiei a venit la doar câteva ore după ce Brendan Carr, șeful Comisiei Federale pentru Comunicații, numit de Trump, a amenințat că va sancționa rețeaua pentru afirmațiile lui Kimmel.

Suspendarea lui Kimmel a stârnit critici din partea grupurilor pentru drepturi civile, a democraților și a scenariștilor din televiziune și film, care acuză administrația Trump că folosește moartea lui Kirk drept pretext pentru a reduce la tăcere presa critică, încălcând protecția libertății de exprimare prevăzută de Constituția SUA.

Lista vorbitorilor la slujba de duminică, intitulat „Construind o moștenire: În amintirea lui Charlie Kirk”, reflectă influența acestuia ca lider al celei mai mari organizații conservatoare pentru tineret din țară.

Pe lângă Trump și Vance, care aveau o relație apropiată cu Kirk, oficiali de rang înalt din administrație - printre care secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și secretarul pentru sănătate și servicii sociale Robert Kennedy – se vor adresa mulțimii. Văduva lui Kirk, Erika, aleasă săptămâna trecută director executiv al Turning Point, este și ea programată să ia cuvântul.

În discursul său, Trump intenționează să îl prezinte pe Kirk drept un martir al mișcării conservatoare și să sublinieze moștenirea acestuia ca forță culturală și politică, potrivit unei surse de la Casa Albă. De asemenea, este de așteptat ca el să lege din nou moartea lui Kirk de ceea ce numește extremismul de stânga.