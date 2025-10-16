Trump și Putin, convorbire telefonică înainte ca Zelenski să ajungă la Casa Albă

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin vor avea joi o discuție telefonică, înaintea întâlnirii dintre președintele SUA și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ce se va desfășura vineri la Casa Albă, relatează publicația Axios, citată de Reuters.

Un responsabil de rang înalt de la Casa Albă a confirmat această informație agenției France Presse.

Rachetele Tomahawk, subiectul principal al întâlnirii

Posibila furnizare de rachete americane de croazieră Tomahawk către Ucraina va fi „subiectul principal” al întâlnirii dintre Zelenski și Trump, a declarat tot pentru France Presse un înalt oficial ucrainean.

În acest timp, Kremlinul a reafirmat că livrarea unor astfel de rachete Ucrainei va implica un „nou nivel de escaladare” a conflictului. Anterior, Putin a avertizat SUA că transferul unor rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relațiile ruso-americane și a menționat că aceste de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistență americană.

Zelenski îi va prezenta vineri lui Trump o nouă strategie de presiune împotriva Rusiei bazată, printre altele, pe creșterea capacităților de atac la mare distanță, inclusiv cu ajutorul rachetelor Tomahawk, a precizat miercuri într-o postare pe social media consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak.

Aceasta a menționat explicit că armele cu rază lungă cerute de Kiev au rolul de a „proiecta putere mult în interiorul inimii Rusiei”, sugerând astfel intensificarea atacurilor pe care armata ucraineană deja le efectuează aproape zilnic asupra fabricilor militare și rafinăriilor ruse. Conform unor dezvăluiri recente publicate de Financial Times, SUA ajută deja din luna iulie Ucraina în acesta atacuri cu informații și alte elemente necesare planificării.

În opinia consilierului președintelui Zelenski, Ucraina propune „un acord just”, prin care Kievul „reduce riscul pentru întregul Occident, Europa plătește pentru propria sa securitate și SUA beneficiază prin furnizarea de armament”. El s-a referit astfel la programul prin care SUA furnizează Ucrainei arme și muniții plătite de țările europene. În acest program, denumit PURL, conform acronimului din engleză pentru „Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina”, Kievul cere acum să fie incluse și rachetele Tomahawk.