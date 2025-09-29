Trump schimbă regulile jocului: Ucraina primește permisiunea de a lovi Rusia în profunzime

Kellogg a precizat însă că Pentagonul nu a oferit întotdeauna autorizație Ucrainei pentru astfel de atacuri, semnalând o discrepanță între politica executivă și implementarea militară.

„Toată lumea ar trebui să urmeze ceea ce spune președintele. El este comandantul-șef, conform Constituției, iar toți trebuie să ne aliniem… Atunci când președintele spune să facem ceva, trebuie pur și simplu să facem acel lucru și să ducem acțiunea la bun sfârșit”, a transmis emisarul special al Casei Albe într-un interviu acordat duminică pentru Fox News.

Întrebat dacă poziția lui Trump implică că Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, acesta a răspuns afirmativ, menționând că vicepreședintele JD Vance și secretarul Rubio ar fi susținut aceeași linie: „Să se folosească capacitatea de a lovi în profunzime. Nu există așa ceva ca zone de sanctuar.”

President Trump has authorized long-range strikes into Russia, Special Envoy to Ukraine General Keith Kellogg says -- but occasionally Ukraine has not been granted authority by the Pentagon to carry them out.



KELLOGG: "Everybody should follow what the President says. He's the… pic.twitter.com/Zx36foTgnP — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) September 29, 2025

Zelenski cere rachete Tomahawk pentru a presa Rusia

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat administrației Trump să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Cererea a fost făcută în timpul unei întrevederi cu ușile închise la Adunarea Generală a ONU, la New York, potrivit publicației Axios.

Zelenski a explicat că obiectivul este de a pune presiune asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a-l determina să accepte negocieri de pace, chiar și fără utilizarea efectivă a armamentului: „Dacă Rusia ar ști că Ucraina deține acest sistem, presiunea pentru negocieri ar crește considerabil.”

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri și ar putea reprezenta un atu major în arsenalul Ucrainei împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone. Experții avertizează însă că livrarea unui asemenea armament ar putea fi interpretată de Moscova ca o escaladare a conflictului.

Anterior, administrația Trump nu a aprobat cererile Ucrainei pentru rachete cu rază lungă, dar nemulțumirea actuală a președintelui față de refuzul lui Putin de a negocia un acord de pace ar putea schimba politica Washingtonului.