Data actualizării: 23:57 16 Oct 2025 | Data publicării: 22:49 16 Oct 2025

Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Autor: Tiberiu Vasile

viktor-orban-da-ultimatum-supermarketurilor_44678600 Foto: Agerpres
 

După discuțiile fără rezultat din Alaska și victoria diplomatică din Gaza, Donald Trump anunță o nouă întâlnire cu Vladimir Putin, la Budapesta. Analistul Bogdan Chirieac afirmă că premierul ungar Viktor Orban joacă un rol tot mai important.

Președintele american Donald Trump a discutat telefonic, joi, cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, într-un moment tensionat al relațiilor internaționale, cu doar o zi înaintea întâlnirii programate între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă. Convorbirea s-a încheiat cu un anunț surprinzător: cei doi lideri intenționează să se vadă din nou, de această dată la Budapesta, într-o reuniune menită să contureze o posibilă cale spre încheierea „acestui război dezonorant”, după cum a fost descris chiar de către președintele Trump. În discuție a fost atins și subiectul păcii din Orientul Mijlociu, Putin felicitându-l pe Trump pentru „obținerea păcii”, în timp ce liderul american a sugerat că succesul din Gaza ar putea deschide drumul către o soluție și în Ucraina.

Cei doi președinți s-au mai întâlnit anterior pe 15 august, la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, într-o rundă de negocieri care, deși intensă, nu a produs un acord concret. Dimpotrivă, ulterior întrevederii, Rusia și-a amplificat atacurile asupra Ucrainei, în pofida promisiunii unui viitor dialog direct între Putin și Zelenski, posibil mediat de Trump. Evoluțiile recente de pe front l-au determinat însă pe liderul american să-și regândească strategia, întărind sprijinul pentru Kiev. Analistul Bogdan Chirieac a comentat aceste evoluții într-o intervenție la România TV.

"Vă dați seama de relevanța Ungariei în acest moment?"

„Viktor Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea. Atenție, vorbim aici de ‘Orban cel rău’, de la vecinii maghiari, nu de ‘Orban cel bun’ de la Cotroceni. Vă dați seama de relevanța Ungariei în acest moment între Statele Unite și Federația Rusă? Noi trebuie să privim cu mare atenție ce se întâmplă. Oricine face pace în Ucraina e un câștig pentru întreaga omenire. 

Ok, o să spuneți că Putin l-a acceptat pe Orban pentru că este agentul său la nivel înalt în Uniunea Europeană și în NATO. Asta e de înțeles. Totuși, l-a acceptat Donald Trump, președintele Statelor Unite. Apropo, Orban a fost unul dintre primii lideri din lume care s-a văzut cu Donald Trump la Casa Albă, după realegerea sa. Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie să ne intereseze. Ungaria devine clar mai relevantă.

Orban are relații foarte bune cu americanii, iar în tot acest timp România, cu ajutorul președintelui Iohannis, a fost pusă pe radarul african. Hakuna matata! Ne dorim să se termine totul cum trebuie. Să dea Dumnezeu să se termine acest dezastru numit războiul din Ucraina. Dacă nu o să se termine cum trebuie, într-un final, Statele Unite și Federația Rusă s-au întâlnit la Orban, nu în altă parte”, a comentat Bogdan Chirieac.

