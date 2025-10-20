€ 5.0889
Data actualizării: 09:33 20 Oct 2025 | Data publicării: 09:32 20 Oct 2025

Trump nu glumește cu "teroriștii interni" Antifa. Amenință că va trimite armata federală și în San Francisco
Autor: Andrei Itu

republicanii-lui-trump-intentioneaza-sa-lanseze-anchete-de-amploare-asupra-administratiei-biden-daca-vor-castiga-alegerile_91419400 Donald Trump / Foto Agerpres
 

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este hotărât să trimită trupe ale Gărzii Naţionale și în San Francisco, după precedentele cazuri din Los Angeles, Washington D.C., Memphis.

"Vom merge la San Francisco", i-a răspuns Donald Trump unei jurnaliste de la Fox News, care l-a întrebat dacă oraşul californian este următorul pe lista sa unde va trimite trupe ale Gărzii Naționale, după cum a făcut în alte mari oraşe americane conduse de democraţi. Este vorba despre Los Angeles, Washington şi Memphis. 

"Nu uitaţi, pot folosi Insurection Act"

Donald Trump a insistat, spunând "Nu uitaţi, pot folosi Insurection Act", cu referire la un vechi set de legi ce autorizează folosirea forţelor armate împotriva cetăţenilor americani. În aceste cazuri, Trump spune că vrea să combată imigrația ilegală, criminalitatea și ”teroriștii interni Antifa”, cu desfășurarea de trupe ale Gărzii Naționale, chiar cu avizul negativ al autorităţilor democrate locale.

Judecătorii au suspendat desfăşurările de trupe la Chicago şi Portland, motivând că este nu există dovezi credibile pentru o astfel de măsură.

Ce a vrut să spună Trump despre desfășurarea de trupe în San Francisco


"Diferenţa (n.red. cu Chicago) este că la San Francisco, ei ne vor", a transmis preşedintele republican duminică, fără a da detalii cu privire la ce a vrut să spună.

De asemenea, la sfârşitul lunii septembrie, Donald Trump le-a spus generalilor şi amiralilor americani că "unele dintre aceste oraşe periculoase" ar putea fi utilizate "ca terenuri de antrenament" pentru militari. Vezi detalii aici - Trump pregătește America? ”Suntem sub invazie din interior”/ Gata cu bărboșii și grașii în armata americană.

Desfăşurarea de trupe în Los Angeles

În luna iunie 2025, Trump a autorizat trimiterea a aproape 4.000 de membri ai National Guard şi 700 de infanterişti marini în Los Angeles, ca răspuns la protestele faţă de raidurile împotriva imigranţilor. 

Misiunea declarată a fost protejarea personalului federal şi a bunurilor federale, susţinerea raidurilor de imigraţie şi ”restabilirea ordinii”.

Desfăşurarea în Washington, D.C.

În luna august 2025, aproximativ 2.000 de membri ai National Guard au fost desfăşuraţi în Washington, D.C. 1.200 dintre ei provin din şase state conduse de republicani. 

Membrii Gărzii Naționle au purtat arme (pistoale M17 sau carabine M4) în patrulare, conform oficialilor, în misiunea denumită ”crackdown” împotriva criminalităţii şi imigraţiei.

Desfăşurarea în Memphis

În septembrie 2025, Trump a semnat un ordin pentru trimiterea de trupe National Guard în Memphis, Tennessee, numind misiunea ”o replică” a intervenţiei din Washington D.C. Obiectivul declarat a fost combaterea criminalităţii şi imigraţiei ilegale.

De menționat este că, în unele cazuri, forţele trimise au depăşit chiar numărul trupelor americane active în teatre externe.

Totodată, Trump a anunţat intenţia de a trimite Garda Naţională în Portland, însă planul a fost blocat în instanţă şi nu a fost pus în aplicare.

Însă președintele american nu se lasă și plănuiește să mobilizeze forțele Gărzii Naționale în 19 state. Cel mai recent caz este intenția declarată pentru San Francisco.

 

donald trump
garda nationala san francisco
