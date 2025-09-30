Trump pregătește America? ”Suntem sub invazie din interior”/ Gata cu bărboșii și grașii în armata americană

Evenimentul a avut loc după opt luni de schimbări importante în politica de apărare a Statelor Unite, de la începutul celui de-al doilea mandat prezidenţial al lui Trump. Au fost destituiţi şeful statului-major general - un general afro-american, şi comandantul marinei militare - o femeie amiral; au fost eliminate din bibliotecile academiilor mai multe cărţi; au fost atacate nimicitor ambarcaţiuni venezuelene suspectate de participare la traficul de droguri, relatează Reuters şi AFP.

Update

Preşedintele SUA - comandantul suprem - a apreciat iniţiativa şefului Pentagonului şi a declarat înainte de reuniune că aceasta a fost convocată pentru a le spune militarilor că "îi iubim".



În discursul său, Hegseth i-a criticat pe "generalii graşi" şi iniţiativele privind diversitatea în rândul forţelor armate, care au dus, după părerea sa, la decenii de decădere. "Lideri nebuni şi nesocotiţi au dat o direcţie greşită şi ne-am abătut din drum. Am ajuns 'Departamentul Woke'. Dar s-a terminat", a avertizat el.

"Gata cu bărboşii"



Ministrul a apreciat că "este complet inacceptabil să vedem generali şi amirali graşi în sălile de la Pentagon" şi a anunţat că, pe viitor, toate baremele de pregătire fizică vor fi stabilite la valorile pentru bărbaţi. Totodată, a subliniat importanţa standardelor de îngrijire personală: "Era aspectului neprofesionist s-a încheiat. Gata cu bărboşii".



El i-a invitat pe cei care nu sunt de acord cu politicile lui să demisioneze.



A urmat discursul lui Trump, apreciat de AFP ca "dezlânat".



Preşedintele i-a informat pe cei prezenţi că şeful Pentagonului va anunţa în curând schimbări majore în achiziţiile de echipamente militare. "Problema este că trebuie să facem companiile care produc aceste echipamente, producem cele mai bune echipamente din lume, dar trebuie să le producem mai repede.



El a făcut apel la reînvierea "spiritului războinic", cel care "a cucerit şi a construit această naţiune. De la cavaleria care a îmblânzit marile preerii până la puterea feroce şi inflexibilă a lui Patton, Bradley şi a marelui general Douglas MacArthur".

Știrea inițială

Președintele Donald Trump a făcut mai multe declarații interesante, numind America ”cea mai de neoprit forță care a existat vreodată pe fața Pământului”.

De asemenea, a fost adusă în vedere o temă cu privire la ”militarii grași și bărboși”, dar și despre ”o invazie din interior”.

Mai mult, Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a punctat că ”liderii militari trebuie să arate profesionist”. El a precizat că militarii ”trebuie sa treacă teste de fitness, de două ori pe an”.

”Suntem sub invazie din interior”

Donald Trump le-a spus generalilor militari că ”suntem sub invazie din interior”, potrivit The Guardian.

”Suntem sub invazie din interior, nu diferită de un inamic străin, dar mai dificilă în multe privințe, pentru că nu poartă uniforme”, i-a atenționat Donald Trump, pe comandanți.

Trump a punctat că vrea sa transforme anumite cartiere periculoase în spații de pregătire militară.

”I-am spus lui Pete Hegseth că ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră, garda națională, pentru că vom intra în curând în Chicago. Este un oraș mare cu un guvernator incompetent”, spune președintele.

Trump a afirmat că, dacă vehicule militare sau de poliție sunt atacate cu pietre ori alte obiecte, ofițerii ”ar trebui să facă orice vor”, susținând că pot fi în pericol de moarte din cauza agresorilor.

Cum ar putea să fie respinși din armată cei care nu sunt cu adevărat pregătiți, fie din motive fizice, fie psihice

Trump spune că vrea să mărească armata.

„Ne gândim la asta pentru că sunt atât de mulți oameni care vor să intre, iar asta îți dă șansa să îi respingi pe cei care nu sunt cu adevărat pregătiți, fie din motive fizice, fie psihice. Nu mai e nevoie să-i accepți pe toți, pentru că ai de unde alege și toți vor să fie de partea ta”, spune el. „Toți îți vor locul. Vor să fie alături de tine, să lucreze cu tine. Unii chiar ar vrea să-ți ia locul.”

Șeful Pentagonului va anunța reforme majore, spune Trump

Donald Trump spune că Hegseth va anunța în curând „reforme majore pentru simplificarea achizițiilor militare și accelerarea vânzărilor externe de armament”.

„Avem un număr imens de țări care vor să cumpere echipamentele noastre și, știți, în multe cazuri durează prea mult. Sunt întârzieri”, afirmă Trump.

Președintele a adăugat că firmele din domeniul apărării trebuie să producă mai rapid echipamente militare, precizând că le-a spus: „mai bine vă mișcați serios fundul”, pentru că „facem țările să cumpere echipamentele voastre”.

El spune că administrația sa plănuiește să facă „mai multe anunțuri istorice” în lunile următoare pentru a „îmbrățișa pe deplin identitatea Departamentului de Război”.

„Îmi place numele. Cred că e grozav. Cred că oprește războaiele”, afirmă Trump. „Departamentul de Război va opri războaiele.”

Știre în curs de actualizare....