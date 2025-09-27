Trump trimite armata în Portland, Oregon, pentru a ”combate teroriștii interni Antifa”

Președintele Donald Trump a scris pe Truth Social că a ordonat Departamentului Apărării să trimită trupe federale în Oregon.
Președintele Donald Trump i-a ordonat secretarului Apărării, Pete Hegseth, să trimită trupe americane la Portland. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, pe Truth Social. Donald Trump afirmă că a aprobat utilizarea ”forței complete, dacă este necesar”.
”La cererea secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, îi dau instrucțiuni secretarului de război, Pete Hegseth, să furnizeze toate trupele necesare pentru a proteja Portlandul devastat de război și oricare dintre instalațiile noastre ICE asediate de atacurile Antifa și ale altor teroriști interni”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.
Alte detalii despre acțiunile președintelui nu au fost imediat clare, inclusiv pe ce autoritate legală s-ar baza președintele pentru a autoriza ”forța deplină” a armatei în Oregon. O lege federală, Posse Comitatus Act din 1878, interzice, în general, președintelui să folosească trupe federale pentru a aplica legislația internă, scrie Poltico. Casa Albă și Departamentul Apărării nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
de Roxana Neagu