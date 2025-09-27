€ 5.0772
Data actualizării: 18:24 27 Sep 2025 | Data publicării: 18:14 27 Sep 2025

Trump trimite armata în Portland, Oregon, pentru a ”combate teroriștii interni Antifa”
Autor: Andrei Itu

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Foto: Agerpres
 

Președintele Donald Trump a scris pe Truth Social că a ordonat Departamentului Apărării să trimită trupe federale în Oregon.

Președintele Donald Trump i-a ordonat secretarului Apărării, Pete Hegseth, să trimită trupe americane la Portland. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, pe Truth Social. Donald Trump afirmă că a aprobat utilizarea ”forței complete, dacă este necesar”.

Forța deplină a armatei contra ”atacurilor Antifa și ale altor teroriști interni”

”La cererea secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, îi dau instrucțiuni secretarului de război, Pete Hegseth, să furnizeze toate trupele necesare pentru a proteja Portlandul devastat de război și oricare dintre instalațiile noastre ICE asediate de atacurile Antifa și ale altor teroriști interni”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Alte detalii despre acțiunile președintelui nu au fost imediat clare, inclusiv pe ce autoritate legală s-ar baza președintele pentru a autoriza ”forța deplină” a armatei în Oregon. O lege federală, Posse Comitatus Act din 1878, interzice, în general, președintelui să folosească trupe federale pentru a aplica legislația internă, scrie Poltico. Casa Albă și Departamentul Apărării nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

