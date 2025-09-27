Trump trimite armata în Portland, Oregon, pentru a ”combate teroriștii interni Antifa”

Președintele Donald Trump i-a ordonat secretarului Apărării, Pete Hegseth, să trimită trupe americane la Portland. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, pe Truth Social. Donald Trump afirmă că a aprobat utilizarea ”forței complete, dacă este necesar”.

Forța deplină a armatei contra ”atacurilor Antifa și ale altor teroriști interni”

”La cererea secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, îi dau instrucțiuni secretarului de război, Pete Hegseth, să furnizeze toate trupele necesare pentru a proteja Portlandul devastat de război și oricare dintre instalațiile noastre ICE asediate de atacurile Antifa și ale altor teroriști interni”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.