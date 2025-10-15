Ce înseamnă „Insurrection Act”. I-ar oferi lui Trump puteri speciale pentru a desfășura armata în orice stat

În urmă cu o săptămână, Guvernul Statelor Unite a ordonat desfășurarea a 400 de soldați ai Gărzii Naționale din Texas în statele Oregon și Illinois. Președintele Donald Trump a justificat decizia invocând incidente violente și o amenințare credibilă de violență continuă, care ar fi împiedicat aplicarea legii și desfășurarea raidurilor împotriva imigrației ilegale în aceste state.

Este același argument pe care președintele SUA l-a folosit deja în cazul Washingtonului. Acum, la fel ca în capitala federală, guvernatorul statului Illinois s-a declarat împotriva acestei măsuri.

JB Pritzker a denunțat ceea ce a numit o „invazie” din partea lui Trump. Nu este vorba atât despre o criză de securitate, cât despre o bătălie politică. Toate statele în care președintele american intenționează să desfășoare Garda Națională sunt conduse de democrați.

Două judecătoare opresc măsura, deocamdată

Marțea trecută, un prim contingent de 200 de soldați a fost trimis din Texas în zona Chicago. Două zile mai târziu, judecătoarea federală April M. Perry a blocat temporar acest desfășurare militară. Casa Albă a depus apel. Aceeași bătălie juridică între administrații se poartă și în Oregon.

În acest ultim stat, Trump a trimis din California 300 de soldați federalizați, după ce o judecătoare a interzis să folosească Garda Națională din Oregon. Magistrata a considerat ordinul de mobilizare a „trupelor californiene” la Portland drept o încercare de a ocoli prima sa decizie.

Din acest motiv, președintele american amenință acum că va invoca Insurrection Act (Legea Insurecției), o lege pe care niciun președinte al Statelor Unite nu a mai folosit-o de peste trei decenii. Această normă presupune că puterea federală prevalează asupra celei statale.

„Dacă ar trebui să o promulg, aș face-o”, a declarat Trump luni. „Dacă ar exista morți și tribunalele, guvernatorii sau primarii ne-ar împiedica să acționăm, bineînțeles că aș face-o. Vreau să mă asigur că nu există victime. Trebuie să ne asigurăm că orașele noastre sunt sigure”, a zis președintele SUA.

O lege pentru cazuri de insurecție

Insurrection Act oferă președinților o autoritate mult mai mare pentru a utiliza armata pe teritoriul Statelor Unite. Din acest motiv, este o lege folosită foarte rar, însă puterea pe care o conferă nu este absolută.

Legea Insurecției datează din anul 1807, când Statele Unite aveau doar 31 de ani ca națiune suverană (1776). Această lege îi conferă președintelui autoritatea de a desfășura armata la nivel național și de a federaliza unitățile Gărzii Naționale din diferite state, în circumstanțe specifice.

„Legea autorizează utilizarea forțelor terestre și navale ale Statelor Unite în cazuri de insurecție”, se menționează în text.

Documentul face referire la suprimarea ordinii civile, o insurecție sau o revoltă armată împotriva guvernului federal. Legea Insurecției prevede că, în caz de „obstrucții, combinații sau adunări ilegale” ori „rebeliuni” împotriva guvernului, care fac „impracticabilă” aplicarea legii prin mijloace normale, președintele poate desfășura trupe federale și le poate folosi „așa cum consideră necesar pentru a aplica legea sau pentru a reprima rebeliunea”.

Legea îi acordă președintelui dreptul de a convoca Forțele Armate și Garda Națională în următoarele situații: La cererea legislaturii statului sau a guvernatorului, dacă legislatura nu se poate întruni, pentru a face față unei insurecții împotriva acelui stat; Pentru a interveni într-o insurecție, în orice stat, care împiedică aplicarea legii; Pentru a răspunde unei insurecții, violențe interne, asocieri ilegale sau conspirații, în orice stat, care duc la încălcarea drepturilor garantate constituțional, atunci când statul nu poate, nu dorește sau refuză să protejeze aceste drepturi.