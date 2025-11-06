Trump lipsește de la summitul G20, spulberând speranțele unei întâlniri între Zelenski și Putin

Președintele american Donald Trump a anunțat că nu va participa la summitul G20 programat la Johannesburg între 22 și 23 noiembrie, invocând nemulțumirile sale față de politicile Africii de Sud privind drepturile omului, notează Kyiv Independent.

Comentariile lui Trump vin la câteva zile după ce președintele finlandez Alexander Stubb a sugerat posibilitatea unei întâlniri între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA la summit.

Cine îl va înlocui pe Trump în Africa de Sud

„Nu voi reprezenta țara acolo. Nu ar trebui să fie acolo”, a declarat Trump reporterilor, referindu-se la locația summitului.

„Cum ne-am putea aștepta să mergem în Africa de Sud pentru acest summit G20 extrem de important, când confiscarea de terenuri și genocidul sunt principalele subiecte de discuție?!” a adăugat președintele american.

Trump a acuzat în mod repetat Africa de Sud de încălcări ale drepturilor omului împotriva comunității albe, emițând în februarie un decret executiv prin care condamna presupusa confiscare a proprietăților agricole ale „afrikanerilor din minoritatea etnică fără despăgubiri”. Africa de Sud a respins acuzațiile lui Trump, numindu-le „incorecte”.

Președintele american a declarat anterior că vicepreședintele SUA, JD Vance, îl va reprezenta la G20. Kremlinul a anunțat, de asemenea, că Putin nu este așteptat să participe, fiind reprezentat în schimb de Maksim Oreshkin, adjunctul șefului de cabinet al președintelui rus.

Liderii celor mai mari economii ale lumii se reunesc în perioda 22‑23 noiembrie la Johannesburg, Africa de Sud Africa de Sud pentru summitul G20. G20 este un forum internațional care reunește cele mai puternice 20 de economii globale pentru a coordona politici privind stabilitatea financiară, comerțul, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.

Trump, încercări de pace eșuate în Ucraina

Ca parte a eforturilor mai ample de a obține un acord de pace în Ucraina, Trump a încercat să organizeze o întâlnire față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Eforturile acestuia de a încheia războiul din Ucraina, care durează de luni întregi, marcate de schimbări frecvente și radicale în politica Washingtonului, au înregistrat puține progrese, în condițiile în care Moscova continuă să respingă încetarea focului și să mențină cerințe teritoriale.

Kremlinul evită de mult timp o întâlnire bilaterală sau o trilaterală, precizând că trebuie îndeplinite anumite „condiții” înainte și sugerând discuții cu Zelenski doar la Moscova.

Un summit planificat între Putin și Trump la Budapesta a fost anulat, din ultimele informații, după ce administrația SUA a realizat că oficialii de la Kremlin nu sunt dispuși să accepte compromisuri în privința cerințelor lor maximaliste.

Trump a evitat să se întâlnească cu Zelenski la summituri internaționale. În timpul summitului G7 din iunie, desfășurat în Canada, Trump a părăsit summitul cu o zi înainte de sosirea lui Zelenski, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu.

De la revenirea sa la putere în ianuarie, Trump s-a întâlnit cu Putin o singură dată, în cadrul unui summit de nivel înalt desfășurat în Alaska, pe 15 august.