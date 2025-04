Trump Jr. la București. Ce oportunități vede în România și care sunt atuurile noastre. "Aveți prețuri mai bune față de multe locuri din America"

Donald Trump Jr. a sosit luni, 28 aprilie 2025, la București, în cadrul turneului său din Europa de Est, care include și Ungaria, Bulgaria și Serbia. Evenimentul principal din România a fost conferința „Trump Business Vision 2025”, organizată cu scopul de a promova oportunitățile de afaceri și investiții în regiune. La eveniment au participat investitori locali și internaționali, precum și reprezentanți ai unor companii americane interesate de piața din Europa de Est.

În contextul în care au rămas zile numărate până la alegerile prezidențiale din România, Trump Jr. a evitat să se implice direct în politica locală, însă prezența sa a generat speculații privind posibilele sale simpatii politice. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului România TV, Trump Jr. a discutat despre importanța regiunii din Europa de Est, a evidențiat potențialul economic al României, a vorbit despre avantajele noastre, prezentând în același timp planurile sale pentru România.

Fiul președintelui SUA: Căutăm oportunități atât pentru America, cât și pentru România

"Am venit cu foarte multe lucruri în gând când am ajuns aici. Am întâlnit o mulțime de oameni minunați, oportunități foarte mari și vrem să vedem dacă putem să concretizăm cu oameni din mediul de afaceri niște înțelegeri în domeniul imobiliar. Mă bucur că mă întorc în România și mă întâlnesc din nou cu oameni deosebiți. În același timp, mă bucur că nu mai sunt în starea sau modul de campanie, ci m-am întors în modul personal, de afaceri, și mă simt foarte bine. Căutăm oportunități și lucruri bune atât pentru America, cât și pentru România. Încercăm să decuplăm America și lumea de dependența față de China și să oferim Europei de Est noi șanse și posibilități. Eu cred că această parte a lumii este foarte interesantă.

Cred că există aici, în Est, inteligența și înțelepciunea de a nu face vacanțe de 3 luni de zile, care se întâmplă în Vest. Adică, cred că vă uitați la Europa de Vest și nu știu dacă sunteți cu adevărat încântați. Mulți americani pe care îi știu spun că nici nu se gândesc să investească acolo. Nu vor să investească din cauza taxelor, politicilor și a faptului că banul nu este cu adevărat apreciat la valoarea sa reală. Nici măcar nu știi când te vor închide. Din păcate, nu reușesc să obțină șanse pentru noi businessuri. Eu am crescut în Cehoslovacia, am văzut cum se desfășurau lucrurile atunci și acum văd cum se desfășoară lucrurile în prezent. Eu cred că lucrurile sunt foarte diferite acum și adevăratele oportunități sunt aici. Eu sunt foarte vocal în social media, mereu îmi fac opiniile auzite și cred că sunt foarte mulți politicieni în Statele Unite, dar și în Europa, care nu au făcut o zi de business niciodată în viața lor. Atunci, ei nu au de unde să știe ce înseamnă un business cu adevărat.

Ce cred eu este că trebuie să le stăpânești pe ambele, atât politicul, cât și partea de afaceri. Ce vrea să facă tatăl meu e să aducă astfel de oportunități în care cele două elemente se îmbină, astfel încât să câștige atât părțile din Europa, cât și Statele Unite. (...) România și Statele Unite sunt foarte diferite în anumite modele de afaceri. Totuși, văd o mare valoare aici. Aveți o forță de muncă foarte inteligentă, multe inovații și perspicacitate în IT, aveți talente în multe domenii, prețuri mai bune față de multe locuri din America, deci cred că există o sinergie care se poate forma între noi. Aici putem să discutăm de organizația Trump, de imobiliare, de clădiri comerciale, locuri rezidențiale, chiar și hoteluri", a spus Donald Trump Jr.

