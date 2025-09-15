Trump începe curățenia în Washington, D.C. Amenință că va declara stare de urgență și va federaliza capitala

Trump intensifică măsurile în Washington, D.C. și amenință cu declararea stării de urgență din cauza cooperării cu ICE.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va proclama stare de urgență națională și va federaliza Washington, D.C., după ce primarul Muriel Bowser a informat guvernul federal că Poliția Metropolitană nu va coopera cu Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) în privința informațiilor despre persoanele care locuiesc sau intră ilegal în Statele Unite, scrie Reuters.

Problema are legătură cu furnizarea de informații despre persoanele care locuiesc sau intră ilegal în Statele Unite. Amenințarea lui Trump se adaugă unor măsuri pe care criticii le-au considerat un abuz de putere federală.

Comentariile vin după ce, în această lună, câteva mii de protestatari au ieșit pe străzi ca reacție la desfășurarea, în august, a trupelor Gărzii Naționale în capitală, decizie luată de Trump pentru a „restabili legea, ordinea și siguranța publică”, după ce acesta a numit criminalitatea o plagă a orașului.

„În doar câteva săptămâni, locul a înflorit absolut... pentru prima dată în decenii, practic NU EXISTĂ CRIMINALITATE”, a scris Trump pe Truth Social.

Prin „a federaliza Washington, D.C.” în contextul acesta, se face referire la faptul că președintele ar putea prelua direct controlul asupra autorităților locale ale capitalei SUA, în special asupra forțelor de ordine și a administrației, plasându-le sub autoritate federală.

Washington nu este un stat, ci un district federal. Are propriul primar și consiliu, dar Congresul și președintele au puteri mai mari asupra lui decât asupra statelor. În caz de urgență, președintele poate dispune ca poliția locală, Garda Națională sau alte instituții din D.C. să treacă sub comandă federală.

