Trump i-a trimis o scrisoare misterioasă lui Karol Nawrocki, președintele suveranist din Polonia

Casa Albă a transmis o scrisoare de la președintele Donald Trump către președintele Karol Nawrocki prin intermediul Ambasadei Poloniei la Washington.

Scrisoarea pe care Donald Trump i-a scris-o lui Karol Nawrocki este subiectul principal de discuție în Polonia, însă problema este că nimeni nu cunoaște conținutul corespondenței sau locația sa actuală. Marcin Przydacz, șeful Biroului Prezidențial pentru Politică Internațională, a anunțat la emisiunea „Morning Talk” de la RMF FM că scrisoarea nu a ajuns încă la Cancelaria Prezidențială, potrivit rmf24.

Potrivit corespondentului american al RMF FM, Paweł Żuchowski, scrisoarea a fost deja trimisă Poloniei prin poștă diplomatică.

Totuși, aceasta nu a ajuns încă la Varșovia, așa cum a relatat Marcin Przydacz la emisiunea „Morning Talk” de la RMF FM.

„Presupun că se află la Ambasada Poloniei la Washington. Așteptăm ca directorul Klich să o transmită Cancelariei”, a adăugat el.

Când a fost întrebat când va ajunge scrisoarea la Biroul Președintelui, el a declarat ironic: „de îndată ce se vor trezi la ambasada din Washington și o vor trimite”.

Scrisoarea a trecut prin ambasada din Washington și, deocamdată, din câte am înțeles, se așteaptă luarea unor măsuri ulterioare.

„Este rău”, a subliniat ministrul prezidențial.

Oficialul prezidențial a subliniat că nu este normal ca presa să afle conținutul scrisorii înaintea destinatarului.

„Nu este un semn bun pentru viteza cu care Ministerul de Externe de astăzi transmite corespondența. Sunt, să spunem delicat, îngrijorat”, a adăugat Przydacz.

Despre ce ar putea fi vorba în scrisoare?

Întrucât scrisoarea nu a ajuns încă la Biroul Prezidențial, Biroul Prezidențial, în mod firesc, nu îi cunoaște conținutul. Marcin Przydacz, însă, are unele speculații.

„Președintele Donald Trump a anunțat într-una dintre postările sale de pe portalul Truth Social că aceasta va viza tarifele și sancțiunile pe care le așteaptă din partea țărilor europene împotriva Rusiei, dar și împotriva altor economii. Poate că despre asta este vorba în această corespondență“, a speculat el.

Politicianul a menționat, de asemenea, că Administrația Prezidențială susține ferm restricționarea comerțului de către Uniunea Europeană atât cu Rusia, cât și cu țările care achiziționează hidrocarburi de la Moscova. Uneori, amenințarea (sancțiunilor secundare) poate bloca comerțul dintre aceste țări și Rusia. (...) Să nu finanțăm în niciun fel regimul lui (Vladimir) Putin”, a spus el. subliniat.

