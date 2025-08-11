Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral

Președintele Donald Trump a părut să confunde Rusia cu Alaska înainte de întâlnirea sa cu Vladimir Putin, într-o conferință de presă de la Casa Albă.

Trump a făcut gafa în timp ce se afla la pupitrul sălii de informare a presei, alături de Procurorul General Pam Bondi, secretarul apărării Pete Hegseth și nou-numitul procuror al SUA pentru DC, Jeanine Pirro, potrivit YahooNews.

„Știți, mă voi întâlni cu Putin. Voi merge în Rusia, vineri. Nu-mi place să fiu aici, vorbind despre cât de nesigur, murdar și dezgustător a ajuns acest fost frumos oraș-capitală”, a zis Trump.

Președintele SUA nu merge în Rusia, ci în Alaska, pentru a se întâlni cu Putin. El urmează să se întâlnească cu președintele rus pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, pe care Rusia l-a început în februarie 2022.

„Întâlnirea foarte așteptată dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin al Rusiei va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska,” a spus Trump săptămâna trecută pe Truth Social.

Aceasta va fi prima întâlnire dintre un președinte american și Putin din 2021, când Joe Biden s-a întâlnit cu Putin în Elveția. Este, de asemenea, prima dată când Putin se află în SUA după un deceniu. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Putin are un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

În 1867, Statele Unite au cumpărat Alaska de la Imperiul Rus pentru 7,2 milioane de dolari, o sumă considerată atunci modestă, dar totuși controversată.

Tranzacția, negociată de secretarul de stat american William H. Seward, a fost privită cu scepticism de presă și de unii politicieni, care au numit-o ironic „nebunia lui Seward”, considerând Alaska un ținut înghețat și inutil.

Motivele Rusiei pentru vânzare au fost economice și strategice: întreținerea coloniei era costisitoare, iar imperiul se temea că ar putea pierde teritoriul fără compensație în cazul unui conflict cu Marea Britanie. Pentru SUA, achiziția a reprezentat o extindere strategică spre Pacific și o investiție pe termen lung, lucru confirmat câteva decenii mai târziu, când aurul, petrolul și alte resurse valoroase au fost descoperite în regiune.

Trump: “I’m going to Russia on Friday to meet with Putin.”



Where? pic.twitter.com/3Twxu2oUES — WarTranslated (@wartranslated) August 11, 2025

